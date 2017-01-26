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Ortağına 7 el ateş edip üzerinden arabayla geçti

Kayseri’de bir şahsın 7 el ateş ettiği ardından üzerinden arabayla geçtiği iş ortağı hayatını kaybetti.

26.01.2017 - 02:31
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TOKİ Demokrasi Mahallesi Nurdana Sokak üzerinde meydana gelen olayda, ismi öğrenilemeyen bir kişi, iş ortağı A.K. ile tartışmaya başladı. Şahıs, tartışmanın büyümesi üzerine yanında bulunan silah ile A.K.’ye 7 el ateş etti ve ardından da A.K.’nin üzerinden aracıyla geçerek kaçtı.

Ortağına 7 el ateş edip üzerinden arabayla geçti

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan A.K., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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