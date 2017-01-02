Ortaköy saldırganının en net fotoğrafı

Ortaköy saldırganına ait şu ana kadar elde edilen görüntüler arasındaki en net fotoğraf:

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ZEYTİNBURNU'NDA BİR EVE OPERASYON DÜZENLENDİ

Ortaköy’de gece kulübüne silahlı saldırıda bulunan teröristin yakalanması için çalışmalarını sürdüren polisin, bir ihbar üzerine Zeytinburnu’nda bir eve operasyon düzenlediği öğrenildi.

SALDIRGAN BULUNAMADI

Bir ihbarı değerlendiren ekipler, Zeytinburnu Nuri Paşa Mahallesi 63. Sokak'taki eve akşam saatlerinde operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin katılımıyla havadan helikopter destekli düzenlenen operasyon sırasında ekipler adresin bulunduğu sokak ile çevre sokakları tamamen kapattı. Çevrede yoğun güvenlik önlemi alan polisin saldırganın saklandığı iddia edilen adreste saldırganı bulamadığı öğrenildi. Çevre sokaklardaki önlemleri sona erdiren polisin ihbarın yapıldığı adreste incelemeleri devam ediyor.