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Reina saldırısında gözaltı sayısı arttı

Reina'ya yapılan silahlı terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 14 oldu.

DHA | 03.01.2017 - 13:06
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Reina saldırısında gözaltı sayısı arttı

Ortaköy’deki Reina gece kulübün yapılan terör saldırısına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.

14 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçan teröristi arama çalışmaları devam ederken, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, şu ana kadar 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

İFADE İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Şüphelilerin ifade işleminin İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Vatan Caddesinde yerleşkesinde devam ettiği bildirildi. Diğer yandan, terör saldırısının gerçekleştiği eğlence kulübünün çevresindeki MOBESE ve güvenlik kameralarındaki kayıtların incelemesinin sürdüğü belirtildi.

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