taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.042
USD
3,7296
EURO
3,9739
ALTIN
148,63
PETR
54,7300

Ortaköy saldırısıyla ilgili 10 tutuklama talebi

Ortaköy'deki terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

08.02.2017 - 16:18
  1. Haberler
  2. Gündem

Gözaltında tutuldukları İstanbul Emniyet Müdürlüğünden Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına getirilen şüpheliler Abdurrauf Sert, Abudurreheman Aihemaitituohet, Abulaiti Halike, Muhammed Ebul Hasan, Maimaitituoheti Balatiniyazi, Maimaitituersun Sulaiman, Maimaitiaili Nuermaimaiti, Maıerdan Tuersun, Kuerban Muhemmedeminşeyh ve Abulikemu Maitirehemu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü tarafından ifadeleri alındı.

TUTUKLAMA İSTEMİ

Şüphelileri, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme ve silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk eden savcı Kökçü, ayrıca, bu şüphelilerden Abdurrauf Sert'i, saldırı sonucu hayatını kaybeden 39 kişinin ölümünden sorumlu tutarak, 39 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası öngörülen, "kasten öldürme" suçundan da sevk etti.

SALDIRI ÖNCESİ 4 KEZ BULUŞTULAR

Sevk yazısında şüpheli Muhamed Ebulhasan'ın, Reina saldırganı Abdulgadir Masharipov ile Afganistan'da siyasi ve silahla eğitim gördüğü ayrıca Ortaköy'deki eylem öncesi Masharipov ile 4 kez buluştukları kaydedildi.

Şüpheliler Tuersun, Halike, Sulaiman ve Nuermaimaiti'nin, Reina saldırganı Abdulgadir Masharipov'un eylem sonrası kaçışına ve saklanmasına yardımcı olan Tulpar kod isimli örgüt militanıyla irtibat halinde olduğu belirtilen sevk yazısında, şüpheli Muhemmmedeminşeyh'in Reina saldırganı Abdulgadir Masharipov'a lojistik destek sağlayan şahıslarla irtibatı bulunduğu belirtildi.

Şüpheliler Maitirehemu, Balatiniyazi ve Aihemaitituohet'in Reina eyleminin planlayıcısı, firari şüpheli Mustafa Dursun ile irtibatlı oldukları, yine bu şahısların terör örgütüne katılmak amacıyla Hatay'dan Suriye'ye geçmek üzereyken yakalandıkları belirtilen sevk yazısında, şüpheli Aihemaitituohet'in yakalandığı sırada ele geçirilen defterde patlayıcı bomba yapımını gösteren bilgilerin yer aldığı kaydedildi.

SALDIRININ PLANLAYICILARI

Sevk yazısında şüpheli Sert hakkında ise şu ifadelere yer verildi: ''Halen gözaltında bulunan örgütün güvenli evlerinden sorumlu emir düzeyinde faaliyet gösteren Eyüp Korkusuz'un yardımcısıdır. Reina saldırganı Abdulgadir Masharipov'un Esenyurt'ta yakalandığı YTS (Yabancı Terörist Savaşçıları) barındırıldığı evin kira kontratı fotoğraf olarak dijital ortamda şüphelinin cep telefonunda elde edilmiştir. Şüpheli aynı zamanda Reina eyleminin planlayıcılarındandır.''

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la görüştü

128
ORC'nin 3 büyükşehir referandum anketi

ORC'nin 3 büyükşehir referandum anketi

188
İzmir'de transparan gelinlik fuarı

İzmir'de transparan gelinlik fuarı

305
Nedim Şener paylaştı: 15 Temmuz'dan bana kalan

Nedim Şener paylaştı: 15 Temmuz'dan bana kalan

64
PFDK olaylı derbi sonrası ceza yağdıracak

PFDK olaylı derbi sonrası ceza yağdıracak

45
Şerif bir Senatörü Trump'a şikayet etti

Şerif bir Senatörü Trump'a şikayet etti

32
Rıdvan Dilmen'den referandum eleştirilerine cevap

Rıdvan Dilmen'den referandum eleştirilerine cevap

149
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM