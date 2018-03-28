Ortaköy'de gece kulübü önünde silahlı kavga

Ortaköy'de saat 04.30 sıralarında Muallim Naci Caddesi'ndeki bir gece kulübü önünde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. Kavgada bir kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar 112 Acil Servis görevlilerince hastaneye kaldırıldı.

CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

Silahlı kavga sırasında caddede bulunan bazı araçlara da mermiler isabet etti. Polisler de olay yerine güvenlik şeridi çekerek caddeyi çift yönlü araç ve yaya trafiğine kapattı.