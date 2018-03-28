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Ortaköy'de gece kulübü önünde silahlı kavga

İstanbul Ortaköy'de, bir gece kulübü önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, bir kişi ölürken 2 kişi de yaralandı.

DHA | 28.03.2018 - 07:45..
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Ortaköy'de saat 04.30 sıralarında Muallim Naci Caddesi'ndeki bir gece kulübü önünde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. Kavgada bir  kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Ortaköy'de gece kulübü önünde silahlı kavga

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar 112 Acil Servis görevlilerince hastaneye kaldırıldı.

Ortaköy'de gece kulübü önünde silahlı kavga

CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

Silahlı kavga sırasında caddede bulunan bazı araçlara da mermiler isabet etti. Polisler de olay yerine güvenlik şeridi çekerek caddeyi çift yönlü araç ve yaya trafiğine kapattı.

Ortaköy'de gece kulübü önünde silahlı kavga



Ortaköy'de gece kulübü önünde silahlı kavga



Ortaköy'de gece kulübü önünde silahlı kavga



Ortaköy'de gece kulübü önünde silahlı kavga



Ortaköy'de gece kulübü önünde silahlı kavga



Ortaköy'de gece kulübü önünde silahlı kavga



Ortaköy'de gece kulübü önünde silahlı kavga

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