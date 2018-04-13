İstanbul Ortaköy’de Aydınlık Sokak'ta bulunan Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin arkasında bir istinat duvarında çökme meydana geldi.
Ortaköy'de istinat duvarı çöktü ViDEO
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Duvar sabah saatlerinde büyük bir gürültüyle çöken duvar üç aracın üzerine devrildi. Araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken araçlarda ve sokakta o sırada kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, sokakta incelemeler sürüyor.
EĞİTİME 1 GÜN ARA
Duvar çökmesinin yaşandığı sokakta bulunan Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitime bir gün ara verildi.