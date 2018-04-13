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Ortaköy'de istinat duvarı çöktü

İstanbul Ortaköy’de istinat duvarı yıkıldı.

Haber Merkezi | 13.04.2018 - 11:15..
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İstanbul Ortaköy’de Aydınlık Sokak'ta bulunan Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin arkasında bir istinat duvarında çökme meydana geldi.

Ortaköy'de istinat duvarı çöktü

Ortaköy'de istinat duvarı çöktü ViDEO

CAN KAYBI YOK

Duvar sabah saatlerinde büyük bir gürültüyle çöken duvar üç aracın üzerine devrildi. Araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken araçlarda ve sokakta o sırada kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, sokakta incelemeler sürüyor.

EĞİTİME 1 GÜN ARA

Duvar çökmesinin yaşandığı sokakta bulunan Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitime bir gün ara verildi.

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