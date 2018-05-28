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Ortaöğretim Kurumları Merkezi Sınavı başvuruları

Ortaöğretim Kurumları Merkezi Sınavı'na süresi içinde başvuramayanlar, saat 10.00-16.00 arasında e-okul sistemi üzerinden başvuru yapabilecek.

AA | 28.05.2018 - 09:53..
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Milli Eğitim Bakanlığı, Ortaöğretim Kurumları Merkezi Sınavı'na başvuru yapamayan adaylara bir hak daha tanındığını açıkladı.

MEB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

SINAV 8. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN

"Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumları merkezi sınavı 2 Haziran tarihinde yapılacaktır. Zorunlu olmayan ve isteyen öğrencilerin katılabileceği bu sınav 8'inci sınıf öğrencilerini kapsamaktadır.

BAŞVURU İÇİN BUGÜN SON GÜN

Ancak sınav başvurusu yapmak istediği halde herhangi bir nedenle başvurusu gerçekleştirilemeyen öğrencilerin talebi üzerine bu öğrencilerimiz, bugün (28 Mayıs 2018 Pazartesi) saat 10.00 ile 16.00 arasında e-okul sistemi üzerinden başvurularını yapabilecektir.

Öğrencilerimiz sınav giriş belgelerini 30 Mayıs Çarşamba gününden itibaren e-okul sistemi üzerinden alabilecektir.

Tüm öğrencilerimize sınavda başarılar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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