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Ortaokul öğrencileri Göktürkçe tahta geliştirdi

Edirne'de ortaokul öğrencileri, TÜBİTAK ile Türkçe'nin en eski yazılı metinlerinin yazıldığı Göktürkçe alfabe tahta projesi hazırladı.

AA | 02.06.2018 - 10:51..
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Atatürk Ortaokulu'nda düzenlenen fuarda öğrenciler yıl boyunca çeşitli alanlara yönelik hazırladıkları projeleri sundu.

Fuarda okulun öğrencilerinden Yağız Tunç ve Eren Şevik, okulun kütüphanesinde kullanılması ve gelecek nesillere de aktarılması amacıyla Türkçe'nin en eski yazılı metinlerinin yazıldığı Göktürkçe alfabelerden oluşan tahta projesi hazırladı.

TÜRKLERİN KULLANDIĞI ESKİ YAZI SİSİTEMİ

Proje ekibinin Orta Asya ezgileri ve kıyafetleriyle sunduğu Göktürkçe tahta, Türk boylarının kullandığı en eski yazı sistemini, harf karşılığıyla Göktürkçe'den Türkçe'ye çeviriyor.

Kutuların bulunduğu bir tahtaya, öğrenciler Göktürkçe yazılışını merak ettikleri kelimeleri altlarında Türkçe karşılığı bulunan Göktürkçe harfleri kutulara bırakarak oluşturuyor.

Ortaokul öğrencileri Göktürkçe tahta geliştirdi

Projenin koordinatörü Türkçe öğretmeni Meral Çoktaş, "Tahtamızda herkesin istediği kelimeyi ve cümleyi Göktürkçe yazıyoruz. Ortaokul öğrencilerinin tarihi ve kültürü geliştiren, gelecek nesillere aktarılmasını taşıyacak projeler yapması sevindirici" diye konuştu.

Ortaokul öğrencileri Göktürkçe tahta geliştirdi

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