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Ortaokul öğrencileri trafik denetlemesi yaptı

Zonguldak'ta ortaokul öğrencileri İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma trafik ekipleri gözetiminde trafik uygulaması gerçekleştirdi.

İHA | 09.05.2018 - 22:24..
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Çaycuma'daki Saltukova Ortaokulu öğrencileri,  Bartın-Ankara Karayolu üzerinde sürücülerin ve araçların belgelerini inceledi.

Ortaokul öğrencileri trafik denetlemesi yaptı


SÜRÜCÜLERİN VE ARAÇLARIN BELGELERİ İNCELENDİ

Öğrenciler, Bartın-Ankara Karayolu üzerinde sürücüleri durdurarak Trafik Haftasını kutlayan öğrenciler, broşür verdi. Her sürücüye oto paspası, araç kokusu gibi çeşitli hediyeler veren öğrenciler karayolunda seyreden araçları güvenli şekilde durdurarak, sürücülerin ve araçların belgelerini inceledi.

Öğrenciler, sürücüleri, trafik kurallarına uymaları ve emniyet kemeri takmaları yönünde uyardı.

Ortaokul öğrencileri trafik denetlemesi yaptı


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