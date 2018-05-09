Ortaokul öğrencileri trafik denetlemesi yaptı

Çaycuma'daki Saltukova Ortaokulu öğrencileri, Bartın-Ankara Karayolu üzerinde sürücülerin ve araçların belgelerini inceledi.
SÜRÜCÜLERİN VE ARAÇLARIN BELGELERİ İNCELENDİ
Öğrenciler, Bartın-Ankara Karayolu üzerinde sürücüleri durdurarak Trafik Haftasını kutlayan öğrenciler, broşür verdi. Her sürücüye oto paspası, araç kokusu gibi çeşitli hediyeler veren öğrenciler karayolunda seyreden araçları güvenli şekilde durdurarak, sürücülerin ve araçların belgelerini inceledi.
Öğrenciler, sürücüleri, trafik kurallarına uymaları ve emniyet kemeri takmaları yönünde uyardı.