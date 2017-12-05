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Ortaokul öğrencilerinin yaptığı robot soruları cevaplıyor

Bursa’da ortaokul öğrencilerinin yaptığı robot, kendine sorulan her soruya anında cevap veriyor.

İHA | 05.12.2017 - 11:09..
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Bursa özel okulda öğrenim gören 11 yaşındaki 7 öğrenci, öğretmenleri sordukları sorulardan bunalınca yapay zekayla çalışan robot yapmaya karar verdi. Öğrenciler, okulda gördükleri bilişim teknolojileri dersinde öğrendikleri programla yapay zekayla çalışan robot yaptı.

Ortaokul öğrencilerinin yaptığı robot soruları cevaplıyor

400 LİRAYA MÂL OLDU

Öğrencilerin "Robotan" ismini verdikleri robot, bilgisayara bağlı olarak çalışıyor. Robotan, internetten edindiği bilgileri uzun uzun anlatıyor. Öğrencilerin sorduğu her soruya sesli olarak cevap veren robot, sadece 400 liraya mal oldu. Öğrenciler bu robotu seri üretime geçirip, öğretmeni olmayan köy okullarına yollamayı planlıyor. Bu robot ayrıca okulların bilgi köşelerine de konularak, öğrencilerin akıllarına takılan sorulara anında sesli olarak cevap verecek. Öğrenciler şu an için yazılı soruları sesli olarak cevaplayan robotu sesli komutla sorulara cevap verir hale getirecek.

Ortaokul öğrencilerinin yaptığı robot soruları cevaplıyor VİDEO

Ortaokul öğrencilerinin yaptığı robot soruları cevaplıyor

"ÖĞRETMENİMİZ SORULARIMIZDAN ÇILDIRINCA..."

Tan okulları öğrencileri Egemen Kartallar, Yiğit Yörükoğlu, Selin Barış, Elifnaz Öztat, Hayal Ceylan Güven, İnci İyisoy ve Ebralsu Güçman, robotu geliştirerek, Türkiye’nin çeşitli illerinde ve yurt dışındaki yarışmalarda birincilik için yarışacak.
"Çok soru sorduğumuz öğretmenimiz çıldırınca böyle bir proje yaptık." diyen öğrenciler, "Bilişim teknolojileri öğretmenimize danışarak yapay zekayla çalışan robot yapmak istediğimizi söyledik. Vakit kaybetmeden çalışmaya başladık ve 3 aylık bir periyot sonunda yapay zekayla çalışan robotumuzu bitirdik. Robotumuz klavye üzerinden yazdığımız soruları algılayıp bu soruları internet üzerinden araştırarak 3 saniyede sesli olarak sorduğumuz soruya ayrıntılı olarak cevap veriyor." dedi.

SORULARA SESLİ CEVAP VERİYOR

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Salih Güngör, "Bu robot fikri öğrencilerden geldi. Bir gün ders işlerken öğrenciler heyecanlı bir şekilde yanıma geldi. ’Kendi robotumuzu kedimiz yapalım’ dediler. Öğrencilerimiz kendi yazılımlarını kendileri yazarak robotu yaptı. Robot bilgisayardan yazılı olarak sorduğumuz soruları sesli olarak cevaplıyor. Aynı zamanda ağzını oynatarak, başını sağa sola çevirip karışındaki kişiyi takip ediyor. Sorduğunuz her soruya yarım saat cevap veriyor. Robot okullarda bilgi köşesine konulacak. Maliyeti çok fazla değil. Kütüphane görevi verecek." şeklinde konuştu.

Ortaokul öğrencilerinin yaptığı robot soruları cevaplıyor

Ortaokul öğrencilerinin yaptığı robot soruları cevaplıyor

Ortaokul öğrencilerinin yaptığı robot soruları cevaplıyor

Ortaokul öğrencilerinin yaptığı robot soruları cevaplıyor

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