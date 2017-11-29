Şanlıurfa'da, Yenişehir mahallesindeki bir okuldan çıkan iki grup kız öğrenci yakındaki bir parkta tartışmaya başladı. Sebebi bilinmeyen tartışmada kız öğrenciler daha sonra saç saça kavgaya tutuştu.

ERKEK ÖĞRENCİLERDEN 'VUR, PARÇALA' TEZAHÜRATI

Birbirinin saçını çekip, tekme atan kız öğrencilerin kavgasını izleyen erkekler ise bir yandan 'vur, parçala' diye tezahürat yapıp, diğer yandan yaşananları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Çekildiği tarih bilinmeyen kavga görüntüleri, bazı öğrenciler tarafından sosyal paylaşım sitelerinde paylaşıldı.

Ortaokul öğrencisi kızlar saç saça kavga etti VİDEO





