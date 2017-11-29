taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.547
USD
3,9507
EURO
4,6893
ALTIN
164,43
PETR
63,2400

Ortaokul öğrencisi kızlar saç saça kavga etti

Şanlıurfa'da iki grup kız öğrencinin kavga ettiği sırada erkek öğrencilerin 'Vur, parçala' şeklinde tezahürat yapması dikkat çekti.

DHA | 29.11.2017 - 11:52..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Şanlıurfa'da, Yenişehir mahallesindeki bir okuldan çıkan iki grup kız öğrenci yakındaki bir parkta tartışmaya başladı. Sebebi bilinmeyen tartışmada kız öğrenciler daha sonra saç saça kavgaya tutuştu.

Ortaokul öğrencisi kızlar saç saça kavga etti

ERKEK ÖĞRENCİLERDEN 'VUR, PARÇALA' TEZAHÜRATI

Birbirinin saçını çekip, tekme atan kız öğrencilerin kavgasını izleyen erkekler ise bir yandan 'vur, parçala' diye tezahürat yapıp, diğer yandan yaşananları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Çekildiği tarih bilinmeyen kavga görüntüleri, bazı öğrenciler tarafından sosyal paylaşım sitelerinde paylaşıldı.

Ortaokul öğrencisi kızlar saç saça kavga etti VİDEO

Ortaokul öğrencisi kızlar saç saça kavga etti

Ortaokul öğrencisi kızlar saç saça kavga etti

İlginizi Çekebilir
Üniversite öğrencilerinden sokak köpekleri için kulübeler
Gümüşhane'de sosyal medya aracılığıyla bir araya gelen gençler, bir hayır severin de desteğiyle köpekler için korunaklı kulübeler yaptı.
Refakatçinin felç bıraktığı doktor mesleğine döndü
İstanbul'da silahlı saldırı sonucu vücudu yüzde 90 felçli kalan Prof. Dr. Necati Yenice, memleketi Şanlıurfa'da mesleğine devam ediyor.
Müsteşar Öztürk: Ankara ve İstanbul'un havası temiz
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, "bazı günlerdeki hassas değerler dışında Ankara ve İstanbul'un havası temiz" dedi.
Çevreyi kirleten sürücülere 2 bin 117 TL ceza
Ekipler 24 saat süreyle egzoz emisyon denetimi yaptı. Standartlara uygun olmayan araçların sürücülerine 2 bin 117 lira para cezası uygulandı
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mehmet Okuyan: Cenneteki huriler arkadaş olarak var

Mehmet Okuyan: Cenneteki huriler arkadaş olarak var

509
Başbakan Yıldırım'dan Avrupa'ya gözdağı

Başbakan Yıldırım'dan Avrupa'ya gözdağı

194
Arjantin'de uyuyan sevgilisinin cinsel organını kesti

Arjantin'de uyuyan sevgilisinin cinsel organını kesti

130
Suudi Arabistan'da prenseslere gözaltı dalgası

Suudi Arabistan'da prenseslere gözaltı dalgası

53
Oray Eğin Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan düşmanlığını yazdı

Oray Eğin Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan düşmanlığını yazdı

252
İranlı taraftarların Dünya Kupası korkusu: Dekolte

İranlı taraftarların Dünya Kupası korkusu: Dekolte

18
Darbecinin avukatı mahkeme salonunu karıştırdı

Darbecinin avukatı mahkeme salonunu karıştırdı

35
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM