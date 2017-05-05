Ortaokul öğrencisi, liseli genci tüfekle vurarak öldürdü

Olay, akşam saatlerinde Yukarı Fenese Mahallesi çevreyolu üzerinde meydana geldi. Lise öğrencisi Hamza Yasir Elma, kendisine küfrettiğini iddia ettiği ortaokul öğrencisi A.K ile tartıştı.

Tartışmanın ardından A.K., evden aldığı tüfekle, takip ettiği Hasan Yasir Elma'yı bacağından ve başından vurdu. Yaralanan Elma, olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Develi Hatice-Muammer Kocatürk Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası kaçan A.K. polis tarafından suç aleti silahla yakalanarak gözaltına alındı.