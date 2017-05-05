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Ortaokul öğrencisi, liseli genci tüfekle vurarak öldürdü

Kayseri Develi'de ortaokul öğrencisi 14 yaşındaki A.K, kavga ettiği lise öğrencisi 17 yaşındaki Hamza Yasir Elma'yı av tüfeği ile vurdu.

05.05.2017 - 01:18
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Olay, akşam saatlerinde Yukarı Fenese Mahallesi çevreyolu üzerinde meydana geldi. Lise öğrencisi Hamza Yasir Elma, kendisine küfrettiğini iddia ettiği ortaokul öğrencisi A.K ile tartıştı.

Tartışmanın ardından A.K., evden aldığı tüfekle, takip ettiği Hasan Yasir Elma'yı bacağından ve başından vurdu. Yaralanan Elma, olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Develi Hatice-Muammer Kocatürk Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası kaçan A.K. polis tarafından suç aleti silahla yakalanarak gözaltına alındı.

Ortaokul öğrencisi, liseli genci tüfekle vurarak öldürdü

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