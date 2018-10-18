Vefatının ardından Ara Güler'i anlatan Ortaylı, "Olayları takip ve az görülen bir hafızası vardı" ifadelerini kullandı.

Hastalıklarından ve yaşından dolayı Güler'in haberinin beklenmeyen bir şey olmadığını söyleyen Tarihçi, "Buna rağmen çok üzücü" dedi.

İlber Ortaylı Ara Güler'i anlattı VİDEO

"O OLMASA YAŞADIKLARIMIZI UNUTACAKTIK"

Güler'in sanatçı duyarlılığına sahip olduğunu belirten Ortaylı, "Türkiye bir tarihçisini kaybetti diyebiliriz. Memleketimizin en enterasans çağında, yani 2. Cihan Savaşı'ndan sonraki modernleşme evresini onun kadar ekrana getiren yok. Zamanın ne olduğunu kavrayan birisiydi. Çok kişi o zamanları kavrayamamıştı. Hepimiz yaşadıklarımızı unutacaktık ama onun sayesinde hatırlıyoruz" dedi.

20 gün kadar önce Ara Güler ile görüştüğünü söyleyen Ortaylı, Güler'in kendisinin çalıştığı mahallede oturduğunu söyledi.