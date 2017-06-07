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Ortadoğu uzmanından ABD'ye PYD/PKK uyarısı

New York Times gazetesinde yer alan bir makalede, ABD'nin PYD/PKK'yı silahlandırma kararı eleştirildi.

07.06.2017 - 03:59
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Ortadoğu uzmanından ABD'ye PYD/PKK uyarısı

Gazetenin yorum sayfasında, merkezi Londra'da bulunan "Henry Jackson Society" kuruluşunun Ortadoğu analisti Kyle W. Orton imzasıyla yayınlanan makalede, ABD'nin DEAŞ ile mücadelede PYD/PKK'yı silahlandırmasının risklerine işaret edildi.

Orton, makalede "Bu kararın ciddi sorun yaratma ve DEAŞ ile mücadelede ihtiyaç duyulan bölgesel istikrarı riske atma ihtimali yüksek." ifadelerini kullandı.

"PKK, MEŞRUİYET SORUNUNU PYD İLE GİDERMEYE ÇALIŞIYOR"

Makalede PKK'nın "uluslararası terörist örgüt" olarak kabul edilmenin getirdiği yasal sorunlardan kurtulmak için 2003 yılında Irak, İran ve Suriye'de alt birimler kurma yoluna gittiğini anlatan Orton, bu doğrultuda Suriye'de YPG'nin kurulduğunu kaydetti.

Kyle W. Orton, inkar etseler de terör örgütü PKK ile PYD arasındaki ilişkinin açık olduğunu vurgulayarak, PYD ve silahlı kolu YPG'nin birçok yöneticisinin eski PKK üyeleri olduğuna işaret etti.

PYD/PKK'nın Suriye'de ele geçirdiği bölgelerde tüm muhalifleri bastırdığını ve gücü tekeline aldığına dikkati çeken Orton, örgütün muhalif Kürt liderlere suikastler düzenlediğini ve bazılarını hapsettiğini yazdı.

"PKK'NIN MEŞRUİYETİ FİİLİ OLARAK TANINIYOR"

Orton, ABD'nin PYD/PKK'ya verdiği desteği "kısa dönemli ve taktiksel" olarak nitelemesine rağmen bu silahların etkisinin DEAŞ ile mücadelenin ötesine geçeceğini ve geri alınamayacağını kaydetti.

"ABD, bu desteği vererek PKK'nın meşruiyetini fiili olarak tanıma yönünde adım atmıştır." ifadelerini kullanan Orton, bunun NATO müttefiki Türkiye'yi kızdırdığını vurguladı.

"NATO MÜTTEFİKİ TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER ZARAR GÖRÜR"

ABD'nin PYD/PKK'ya dönük politikasının, "stratejik ve hassas bir konumda bulunan önemli NATO müttefiki Türkiye ile ilişkilerine zarar vereceğini" kaydeden Orton, bu desteğin DEAŞ ile mücadelede kısa dönemde yararlı gibi görünse de uzun vadede istenen sonucu vermeyeceğini belirtti.

Orton, yanı sıra ABD'nin YPG ile çalışmasının Sünni Arap nüfusu yabancılaştıracağı, Rakka'nın YPG tarafından ele geçirilmesi halinde yanlışın tekrarlanarak DEAŞ'ın ortaya çıkışına neden olan ortamın benzerinin görüleceği uyarısında da bulundu.

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