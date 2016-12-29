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Ortodoks Yahudiler BM'nin İsrail kararından memnun

"Siyonizme Karşı Ortodoks Yahudileri"nden oluşan grup, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini İsrail kararı nedeniyle kutladı.

AA | 29.12.2016 - 05:11
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Dünya genelindeki Siyonizme karşı Ortodoks Yahudi kuruluşu Neturei Karta International, İsrail'i yerleşim yerleri inşasından dolayı kınayan ve derhal durdurmasını isteyen karar dolayısıyla BM karşısında kutlama gösterisi düzenledi.

"İsrail'in kutsal toprağın herhangi bir bölümüne hükmetmeye hakkı yok", "Yahudilik Siyonizmi ve İsrail devletini reddediyor" pankartları taşıyan göstericiler, BMGK'yı kararından dolayı kutladıklarını bildirdi.

Grup adına okunan bildiride, yerleşim yerlerinin kan dökülmesinin ana nedenlerinden biri olduğu belirtilerek, barışa ve Filistin halkının acılarını sona erdirmeye yönelik BMGK kararına onay veren ülke ve dünya güçleri tebrik edildi.

BMGK kararının "Özgür Filistin'e bir adım daha yaklaşılması" olarak yorumlanan bildiride, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail devletinin dünya Yahudilerini temsil etmediği, yerleşim yerleri inşasının sadece uluslararası hukuka değil Yahudi hukukuna göre de suç olduğu vurgulandı.

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