taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.026
USD
3,9172
EURO
4,6452
ALTIN
162,61
PETR
63,2100

Ortodoks Yahudiler New York'ta İsrail'i protesto etti

New York'taki Ortodoks Yahudiler, İsrail ordusunun zorunlu askerlik uygulamasına karşı eylem yaptı.

23.11.2017 - 19:35
  1. Haberler
  2. Dünya
Ortodoks Yahudiler New York'ta İsrail'i protesto etti

İsrai'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği önünde toplanan bir grup Ortodoks Yahudi, İsrail ordusunun zorunlu askere alma politikalarına tepki gösterdi.

"YAHUDİLER, İSRAİL VAHŞETİNİ KINIYOR"

Göstericiler, eylem sırasında ellerinde "Tanımadığımız bir devlete hizmet etmeyeceğiz", "Yahudiler, İsrail vahşetini kınıyor." yazılı dövizler taşıdı.

Ortodoks Yahudiler New York'ta İsrail'i protesto etti

İSRAİL'DE 3 YILA YAKIN ZORUNLU ASKERLİK VAR

İsrail'de erkekler zorunlu olarak 2 yıl 8 ay, kadınlar ise 2 yıl askerlik yapıyor.

Ortodoks Yahudiler New York'ta İsrail'i protesto etti

ORTODOKS YAHUDİLERİ

İsrail nüfusunun yüzde 10'unu oluşturan Ultra-Ortodoks Yahudiler, toplumun diğer kesimleriyle en çok entegrasyon sorunu yaşayan grup olarak öne çıkıyor. Ağırlıklı olarak Kudüs ve Bney Brak şehirlerinde yaşayan Haredilerin büyük çoğunluğu, "dini vecibelerini yerine getiremeyecekleri" gerekçesiyle askere gitmeyi reddediyor.

Harediler laik eğitim sistemini de kabul etmeyerek sadece dini eğitim veren kendi okullarına devam ediyor.

Ortodoks Yahudiler New York'ta İsrail'i protesto etti

Ortodoks Yahudiler New York'ta İsrail'i protesto etti

Ortodoks Yahudiler New York'ta İsrail'i protesto etti

Askere gitmeyi reddeden Yahudiler, İsrail polisiyle sık sık çatışıyor

İlginizi Çekebilir
Fransız aktivist Avrupa'dan ABD'ye deniz yoluyla gitti
Fransız aktivist Baptiste Dubanchet, yiyeceklerin boş yere çöpe atılmasını protesto etmek amacıyla bir tura çıktı.
Judo dersine giden genç yürümeyi unuttu
2015 yılında Judo dersine giden Conor Lewis, dersten döndüğünde yürümeyi hatırlayamadı.
Dubai'de çocuğa tecavüz eden adam idam edildi
Dubai'de sekiz yaşındaki çocuğa tecavüz edip öldüren adam, mahkeme kararıyla kurşuna dizildi.
Google android kullanıcılarını takip ediyor
Android cihaz kullanan kişilerin konum verilerinin Google'a otomatik olarak gönderildiği ortaya çıktı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bülent Arınç'a FETÖ sorusu

Bülent Arınç'a FETÖ sorusu

230
Nur Yerlitaş tepkilere cevap verdi

Nur Yerlitaş tepkilere cevap verdi

293
PKK Afrin'de ABD'den destek bekliyor

PKK Afrin'de ABD'den destek bekliyor

95
Aboubakar: Beşiktaş'ı çok özledim

Aboubakar: Beşiktaş'ı çok özledim

31
Tarih yazan takım 4.2 milyon euroya kuruldu

Tarih yazan takım 4.2 milyon euroya kuruldu

107
Messi Barcelona'dan ayrılmak istiyor

Messi Barcelona'dan ayrılmak istiyor

27
Nurettin Canikli'den milli sanayi vurgusu

Nurettin Canikli'den milli sanayi vurgusu

205
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM