Ortodoks Yahudiler New York'ta İsrail'i protesto etti

İsrai'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği önünde toplanan bir grup Ortodoks Yahudi, İsrail ordusunun zorunlu askere alma politikalarına tepki gösterdi.

"YAHUDİLER, İSRAİL VAHŞETİNİ KINIYOR"

Göstericiler, eylem sırasında ellerinde "Tanımadığımız bir devlete hizmet etmeyeceğiz", "Yahudiler, İsrail vahşetini kınıyor." yazılı dövizler taşıdı.

İSRAİL'DE 3 YILA YAKIN ZORUNLU ASKERLİK VAR

İsrail'de erkekler zorunlu olarak 2 yıl 8 ay, kadınlar ise 2 yıl askerlik yapıyor.

ORTODOKS YAHUDİLERİ

İsrail nüfusunun yüzde 10'unu oluşturan Ultra-Ortodoks Yahudiler, toplumun diğer kesimleriyle en çok entegrasyon sorunu yaşayan grup olarak öne çıkıyor. Ağırlıklı olarak Kudüs ve Bney Brak şehirlerinde yaşayan Haredilerin büyük çoğunluğu, "dini vecibelerini yerine getiremeyecekleri" gerekçesiyle askere gitmeyi reddediyor.

Harediler laik eğitim sistemini de kabul etmeyerek sadece dini eğitim veren kendi okullarına devam ediyor.

Askere gitmeyi reddeden Yahudiler, İsrail polisiyle sık sık çatışıyor