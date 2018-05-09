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Oruç tutmak kök hücrelerin yenilenme fonksiyonunu artırıyor

ABD'de yürütülen bir araştırma, 24 saatlik oruç tutmanın, yaşlanmayla ilişkili kök hücre fonksiyonu kaybını engellediğini ortaya koydu.

AA | 09.05.2018 - 07:19..
  1. Haberler
  2. Sağlık

Massachusetts Teknoloji Enstitüsünden (MIT) biyologların fareler üzerinde yaptığı deneyde, 24 saat aç kalan farelerde hücrelerin, glikoz yerine yağ asitlerini parçalamaya başladığı bunun da kök hücrelerin yenilenmesine yardım ettiği saptandı.

Aç kalan farelerin kök hücrelerinin aç kalmayanlara göre iki kat daha fazla yenilenme kapasitesine sahip olduğu görüldü.

Araştırma sonucunda yaşlanmayla ilişkili kök hücre fonksiyonu kaybının 24 saatlik oruç sayesinde tersine çevrilebileceği tespit edildi.

Oruç tutmak kök hücrelerin yenilenme fonksiyonunu artırıyor

KÖK HÜCRELERİN KAPASİTESİNİ ARTIRIYOR

Araştırma ekibinde yer alan Türk bilim adamı Doç. Dr. Ömer Yılmaz, yaptığı açıklamada, orucun genel sağlık üzerinde olumlu etkilerinin bilindiğini belirterek bu araştırmayla oruç tutmanın bağırsaklarda kök hücrelerin yenilenme kapasitesini önemli ölçüde artırdığının görüldüğünü ifade etti.

Prof. Dr. David Sabatini de çalışmanın oruç tutmanın karbonhidratlardan yağa kadar bağırsak kök hücrelerinde metabolik bir geçişi tetiklediğine dair kanıt sağladığını söyleyerek, bu hücrelerin yağ asidi oksidasyonuna geçmesiyle fonksiyonlarını önemli ölçüde artırdığını kaydetti.

Araştırmanın sonuçları "Cell Stem Cell" dergisinde yayımlandı.

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