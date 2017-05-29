Oruçluyken ağız kokusundan korunmanın yolları

Bu sene Ramazan ayında 16-17 saat süren oruç süresi boyunca su içmediğimiz için ağzımız da kokabilir.

Peki oruçluyken ağzımızın kokmasının nasıl engelleriz?

DİLİNİZİ FIRÇALAYIN

Dişlerin fırçalanmasına oranla, dilin fırçalanması ağzın kokmasını yüzde 80 oranında engeller.

SOĞUK SU İÇMEYİN

Yazın soğuk su içmek isteyebilirsiniz ancak bilinenin aksine soğuk su içmek de ağız kokusunu artırır.

ASİTLİ İÇECEKLERDEN KAÇIN

Asitli içecekler, mide ve boğaz enfeksiyonuna sebep olacağı için bu sebeple koku yapma ihtimali de çok yüksek dolayısıyla asitli içecekleri de çok fazla içmemek gerekir.