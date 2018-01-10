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Örümceği öldürmeye çalışırken evini yaktı

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bir adam evinde gördüğü tarantula cinsi bir örümceği meşaleyle yakmaya çalışırken evini yakıp kül etti.

DHA | 10.01.2018 - 15:32..
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Kaliforniya'da yaşanan olayda, evinde iri bir tarantula görüp örümceği meşaleyle öldürmeye çalışan bir vatandaş evinde yangın çıkmasına neden oldu.

11 BİN DOLARLIK ZARAR OLUŞTU

İsmi verilmeyen kişinin tüm dairesi yanıp kül olurken itfaiye ekipleri tüm binayı tahliye etti ve yangın yirmi dakikadan kısa bir sürede söndürüldü. Kimsenin yara almadan kurtulduğu olayda toplam 11 bin dolarlık zarar oluştu.

Örümceği öldürmeye çalışırken evini yaktı

Evde yaşayanlardan birinin hasta bakıcısı olan Lyndsey Wisegarver üst kattaki yatak odasında adamın örümceği meşale ile öldürmeye çalıştığını, örümceğin yataklardan birinin üzerinde olması sebebiyle yatak odasında yangın çıktığı ve hızla yayıldığını aktardı.

Örümceği öldürmeye çalışırken evini yaktı

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