Örümcek Adam'a özenen hırsız kamerada

Apartman duvarından 2’inci kata kadar çıkan hırsız yanındaki tornavidayla bir süre pencereyi açmaya çalıştı.

ÖRÜMCEK ADAM GİBİ DUVARA TIRMANDI

Pencereleri kanırtan hırsız açmayı başaramayınca tekrar duvardan yere inerek arkadaşlarıyla birlikte kayıplara karıştı. Hırsızın adete örümcek adam gibi duvardan tırmanarak apartmanın 2. katına kadar çıkması apartman sakinleri şoke etti.

Örümcek Adam’a özenen hırsız VİDEO

YAKALANDILAR

Şüpheli şahısları durdurarak üzerilerinde aram arama yapan ekipler, A.S.’nin üzerinde tornavida bulurken A.Y.’nin ise arama sırada yere bir çift çorap attığını gördü. Bunun üzerine durumdan şüphelenen ekipler şahısları emniyete götürerek sorguya aldı. Şüpheli şahıslar burada hırsızlık yapmak için bir apartman dairesine girmeye çalıştıklarını itiraf etti.