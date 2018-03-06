Oryantiring nedir

Farklı arazilerde oynanan oryantiring'de bir lider ya da işaretlenmiş bir parkur bulunmuyor. Sporcular, koşarken bir yandan düşünmek, bir yanda da kaybolmadan haritadaki işaretli bölgelere ulaşmak zorundadır. Birçok ülkede yapılan bu spor, ülkemizde de federasyonlar halinde örgütlenmiştir ve belli kurallar çerçevesinde gerçekleştirilir.

ORYANTIRING NASIL OYNANIR

Oryantiring'de sporcular, kendilerine verilen yarışma bölgesinin haritasında, belirlen hedeflere, sırasıyla ve en kısa sürede ulaşmaya çalışır.

Yarışmada, sporcular, kontrol noktalarında bulunan turuncu-beyaz bayraklara ulaştığında, bayrağın yanında bulunan zımbayı, ellerindeki fişe basarak kontrol noktasına ulaştıklarını kanıtlarlar.

Bazı yarışmalarda zımba ve kontrol kartı yerine elektronik bir sistem de kullanılmaktadır.

İki hedef arasında hangi yolu izleyeceğine yarışmacı kendi karar verir. Amaç hedefleri en kısa sürede tamamlamaktır.Tüm hedeflere ulaşamayanlar genellikle oyundan çıkartılır.

Yarışmacıların birbirini izlememesi için genellikle birkaç dakika arayla çıkış verilir. Yarışmacılar parkur boyunca karşılaşsalar dahi birbirlerini izlemeleri yasaktır.