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OSB'lerde arsa müjdesi

OSB'lerde bedelsiz arsa tahsisinin kapsamı genişletildi. Bakan Varank'ın açıkladığı destek ve önlem paketinde bir uygulama daha hayata geçirildi.4. kademe gelişmiş ilçelerde de bedelsiz arsa verilecek

Haber Merkezi | 02.11.2018 - 09:19..
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan Organize Sanayi Bölgeleri'nde (OSB) bedelsiz arsa tahsisinin genişletilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

BEDELSİZ TAHSİS

Karara göre, dördüncü kademe gelişmiş ilçelerde bulunan OSB arazileri de bedelsiz tahsis edilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın, ekonomiye yönelik saldırıların ardından açıkladığı Destek ve Önlem Paketi’nde yer alan bir madde daha hayata geçirildi.

KAPSAM GENİŞLETİLDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre OSB’lerde bedelsiz arsa tahsisinin kapsamı genişletildi. Buna göre; 4’ncü kademede yer alan ilçelerde de bedelsiz arsa tahsisi yapılabilecek. 5 ve 6’ncı kademede bulunan ilçelerde mevcut “bedelsiz arsa” uygulamasına devam edilecek.

2. VE 3. KADEME GELİŞMİŞ İLÇELERDEKİ OSB İNDİRİMİ ARTTI

Öte yandan, 2 ve 3’ncü kademe gelişmiş ilçelerdeki OSB’lerde uygulanan indirim oranları artırıldı. Daha önce yüzde 40 indirim oranına sahip 2’nci kademe ilçeler yüzde 60’a, yüzde 60 indirim oranına sahip 3’ncü kademe ilçelerde ise yüzde 80’e çıkarıldı.

Bu kararla, OSB’lerdeki boş parsellerin yatırıma daha hızlı bir şekilde kazandırılarak üretimin ve istihdamın etkin şekilde arttırılması hedefleniyor.

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