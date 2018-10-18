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Oscar adayı Ahlat Ağacı Londra Film Festivali'nde

Yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan’ın yaptığı Ahlat Ağacı filmi Londra Film Festivali kapsamında sinemaseverlerle buluştu.

AA | 18.10.2018 - 09:54..
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Yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın Ahlat Ağacı filmi, British Film Institute’un düzenlediği 62. Londra Film Festivali'nde Yunus Emre Enstitüsü'nün desteğiyle gösterime sunuldu.

BEĞENİ TOPLADI

Londra'nın önde gelen sinema salonlarından 400 kişilik Curzon Mayfair’deki gösterime Ceylan da katıldı.

Edebiyata vurgun Sinan adında genç bir yazar adayının uzun yıllar sonra Anadolu’da doğduğu köye dönüp kitabının basımı için para biriktirmeye çalışırken babasının borçlarıyla yüzleşmesini konu alan film, seyircilerden büyük alkış aldı.

Oscar adayı Ahlat Ağacı Londra Film Festivali'nde

TÜRKİYE'NİN OSCAR ADAYI

Dünya prömiyeri Cannes Film Festivali'nde yapılan Ahlat Ağacı, Türkiye'nin 91. Akademi Ödülleri'ndeki (Oscar) adayı olarak da belirlenmişti.

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