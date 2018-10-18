Oscar adayı Ahlat Ağacı Londra Film Festivali'nde

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın Ahlat Ağacı filmi, British Film Institute’un düzenlediği 62. Londra Film Festivali'nde Yunus Emre Enstitüsü'nün desteğiyle gösterime sunuldu.
BEĞENİ TOPLADI
Londra'nın önde gelen sinema salonlarından 400 kişilik Curzon Mayfair’deki gösterime Ceylan da katıldı.
Edebiyata vurgun Sinan adında genç bir yazar adayının uzun yıllar sonra Anadolu’da doğduğu köye dönüp kitabının basımı için para biriktirmeye çalışırken babasının borçlarıyla yüzleşmesini konu alan film, seyircilerden büyük alkış aldı.
TÜRKİYE'NİN OSCAR ADAYI
Dünya prömiyeri Cannes Film Festivali'nde yapılan Ahlat Ağacı, Türkiye'nin 91. Akademi Ödülleri'ndeki (Oscar) adayı olarak da belirlenmişti.