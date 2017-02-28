taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.646
USD
3,6097
EURO
3,8273
ALTIN
145,26
PETR
56,2900

Oscar Akademisi yanlış anons için özür diledi

Oscar Akademisi, Oscar Ödülleri'nin dağıtıldığı törende En İyi Film kategorisinde yapılan yanlış anons için özür açıklaması yaptı.

28.02.2017 - 13:49
  1. Haberler
  2. Dünya

d

Oscar Akademisi, Oscar Ödülleri'nin dağıtıldığı törende En İyi Film kategorisinde Moonlight yerine La La Land'ın anons edilmesi sonucu yaşanan skandal nedeniyle özür diledi.

Oscar Akademisi yanlış anons için özür diledi

Açıklamasında "yaşanan hatadan dolayı derin üzüntü duyduklarını” ifade eden Akademi, "Aşıklar Şehri (La La Land) ve Ayışığı (Moonlight) filmlerinin ekiplerinden, Faye Dunaway ile Warren Beatty'den ve tüm dünyada televizyonu başındaki seyircilerden” özür dilediklerini kaydetti.

Oscar Akademisi yanlış anons için özür diledi

BAZI SONUÇLARI OLACAK

Oscar ödüllerinin oylama ve sayım sürecini 83 yıldır denetleyen PricewaterhouseCoopers (PwC) da yaptığı açıklamada yaşanan olayın bir insan hatası olduğunu ve sorumluluğu üstlendiklerini duyurdu.

Olayın incelendiğini belirten PwC, "bunun bazı sonuçları olacak elbette. Bu sonuçların ne olacağı konusunda görüşmeler yapacağız” dedi.

Oscar Akademisi yanlış anons için özür diledi

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fikret Orman'dan Süleyman Seba paylaşımı

Fikret Orman'dan Süleyman Seba paylaşımı

69
Rejim DEAŞ’ı Fırat Kalkanı’ndan koruyacak

Rejim DEAŞ’ı Fırat Kalkanı’ndan koruyacak

80
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan yolcusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan yolcusu

129
PKK FETÖ'nün istihbaratıyla 52 MİT ajanını infaz etti

PKK FETÖ'nün istihbaratıyla 52 MİT ajanını infaz etti

119
Merkel'den Die Welt muhabirinin tutuklanmasına tepki

Merkel'den Die Welt muhabirinin tutuklanmasına tepki

154
Alman muhabirin tutuklanmasına CHP'lilerden tepki

Alman muhabirin tutuklanmasına CHP'lilerden tepki

192
TSK'dan karargah rahatsız manşetine açıklama

TSK'dan karargah rahatsız manşetine açıklama

83
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM