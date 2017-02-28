Oscar Akademisi yanlış anons için özür diledi

Oscar Akademisi, Oscar Ödülleri'nin dağıtıldığı törende En İyi Film kategorisinde Moonlight yerine La La Land'ın anons edilmesi sonucu yaşanan skandal nedeniyle özür diledi.

Açıklamasında "yaşanan hatadan dolayı derin üzüntü duyduklarını” ifade eden Akademi, "Aşıklar Şehri (La La Land) ve Ayışığı (Moonlight) filmlerinin ekiplerinden, Faye Dunaway ile Warren Beatty'den ve tüm dünyada televizyonu başındaki seyircilerden” özür dilediklerini kaydetti.

BAZI SONUÇLARI OLACAK

Oscar ödüllerinin oylama ve sayım sürecini 83 yıldır denetleyen PricewaterhouseCoopers (PwC) da yaptığı açıklamada yaşanan olayın bir insan hatası olduğunu ve sorumluluğu üstlendiklerini duyurdu.

Olayın incelendiğini belirten PwC, "bunun bazı sonuçları olacak elbette. Bu sonuçların ne olacağı konusunda görüşmeler yapacağız” dedi.