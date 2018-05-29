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Oscar esansa rağmen 76 kilo uyuşturucu yakalattı

Adana'da bir tırın çekicisinde, kasanın tabanına yapılan zulaya gizlenmiş ve kokuyu engellemek amacıyla üzerine esans dökülmüş 76 kilo 300 gram esrar ele geçirildi.

AA | 29.05.2018 - 10:20..
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Olay Sarıçam ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Diyarbakır'dan çıkan bir tırda esrar olduğu istihbaratını aldı.

POLİS BULAMADI OSCAR DEVREYE GİRDİ

Polis tırı İncirlik park alanında beklemeye başladı. Polis, gelen tırı durdurup arama başlattı. Çekicisi boş olan tırda polis herhangi bir şey bulamadı. Bunun üzerine hassas burunlu narkotik köpeği 'Oscar' devreye girdi.

Oscar esansa rağmen 76 kilo uyuşturucu yakalattı

Köpek, çekicinin alt kısmına tepki verdi. Daha sonra köpek çekiciye çıkartıldı. Çekicide ise taban kısmına tepki verdi. Dedektör köpeğin tepki verdiği yer açıldığında kasanın tabanına yapılan zuladan 76 kilo 300 gram esrar çıktı.

GÖZALTINA ALINDI

Zanlıların hassas burunlu narkotik köpeklerinin esrar kokusunu almaması için de esrarın üzerine esans döktükleri tespit edildi. Olayla ilgili H.S.(57) isimli şahıs gözaltına alındı. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilen zanlı esrardan haberi olmadığı söyledi ancak çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Oscar esansa rağmen 76 kilo uyuşturucu yakalattı

Oscar esansa rağmen 76 kilo uyuşturucu yakalattı

Oscar esansa rağmen 76 kilo uyuşturucu yakalattı

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