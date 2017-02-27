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Oscar kazanan ilk müslüman: Mahershala Ali

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülü alan Mahershala Ali, ilk kez Oscar kazanan Müslüman olarak tarihe geçti.

27.02.2017 - 05:40
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Oscar kazanan ilk müslüman: Mahershala Ali

Moonlight (Ay Işığı) filmindeki rolüyle 2017 Oscar Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülü alan Mahershala Ali, ilk kez Oscar kazanan Müslüman olarak tarihe geçti.

Yaptığı konuşmada eşine teşekkür etti. Oyuncunun bu hafta bir kız çocuğu dünyaya gelmişti.

Oscar kazanan ilk müslüman: Mahershala Ali

SONRADAN MÜSLÜMAN OLDU

Doğum adıyla Mahershalalhashbaz Gilmore, 16 Şubat 1974 doğumlu bir oyuncu. Amerikalı oyuncu, sonradan Müslümanlığı seçti. Din değiştirmesi nedeniyle annesi ile büyük anlaşmazlığa düşen Mahershala Ali, daha sonra seçiminin sebebini anlatarak konuyu tatlıya bağlamayı başardı.

Oscar kazanan ilk müslüman: Mahershala Ali

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