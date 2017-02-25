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Oscar ödülleri için geri sayım başladı

Bu yıl 89'uncusu düzenlenecek olan Oscar Ödül Töreni için geri sayım başladı.

25.02.2017 - 18:43
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26 Şubat Pazar gecesini pazartesiye bağlayan gece, Hollywood'daki Dolby Theatre'da düzenlenecek töreni Jimmy Kimmel sunacak.

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929 yılında 'Akademi Ödülleri' adıyla ilk defa dağıtılan ve sinema dünyasının en prestijli ödülleri kabul edilen Oscarlar için geri sayım başladı.

Oscar töreninin düzenleneceği Hollywood'taki Dolby Theatre'da hummalı bir çalışma yürütülüyor.

SALONA DEV HEYKELLER YERLEŞTİRİLDİ

Dev Oscar heykellerinin salona yerleştirilmesi sırasında ilginç görüntüler oluştu. Salondaki kırmızı halının serildiği anlar da sosyal medyada paylaşıldı. ​Bu seneki Oscar törenlerinde bir ilk de yaşanacak. Siyah sinema oyuncuları, ABD'nin Los Angeles kentinde 26 Şubat'ta verilecek Oscar ödülleri için ilk kez bu yıl tüm alanlarda yarışacak.

'LA LA LAND' ŞARKISINA 13 DALDA 14 ADAYLIK

Altın Küre ve SAG gibi pek çok törenden ödülle ayrılan 'La La Land', 13 dalda 14 adaylık (en iyi orijinal şarkı dalında iki adaylık) alarak Oscar adayları arasında sivrildi.

Daha önce üç kez Oscar kazanan Meryl Streep, 'Florence Foster Jenkins' filmiyle 20'nci adaylığını kazanarak Oscar'a en çok aday gösterilen kadın oyuncu oldu.

İşte bu seneki Oscar ödüllerinin adayları:

Oscar ödülleri için geri sayım başladı

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