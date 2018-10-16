Oscar Wilde’den insan ilişkileri üzerine tespitler

Geç Victoria dönemi Britanya’sının en başarılı ve ünlü yazarları arasında anılan Wilde, iğneli üslubu ile dikkat çekti. Ancak sonrasında bu başarı lehine sonuçlanan bir davadan dolayı büyük bir düşüş yaşadı. Elbette ondan geriye sevilen eserleri kaldı.

Wilde, 164 yıl önce bugün dünyaya geldi. Onu, eserlerinden seçkilediğimiz, insan ilişkileri üzerine alıntılarla anıyoruz…

- İnsanoğlu kendini aşırı ciddiye alıyor. Dünyanın işlediği ilk günah budur.

(Dorian Gray’in Portresi)

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- Evlilik için doğru zemin karşılıklı yanlış anlamalardır.

(Mutlu Prens Bütün Masallar Bütün Öyküler)

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- Kendimizi suçladığımızda başka hiç kimsenin bizi suçlamaya hakkı olmaz.

(Dorian Gray’in Portresi)

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- Asla evlenme, Dorian . Erkekler yoruldukları için , kadınlar ise meraktan evlenirler; ikisi de hayal kırıklığına uğrar.

(Dorian Gray’in Portresi)





- Âşık olmanın en kötü yanı seni aşksız bırakmasıdır.

(Dorian Gray’in Portresi)

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- Bir düşüncenin değeri o düşünceyi dile getiren kişinin içtenliği ile ölçülmez. Aslında adam ne kadar içtenliksizse düşüncenin o kadar zekice olması olasılığı yüksektir.

(Dorian Gray’in Portresi)

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- Ruhu insanın en soylu varlığıdır; soylulukla kullanmamız için bize Tanrı’nın armağanıdır, insan ruhundan daha değerli hiçbir şey yoktur ve hiçbir dünya malı onunla kıyaslanamaz.

(Mutlu Prens Bütün Masallar Bütün Öyküler)





- Ben birisinden çok fazla hoşlandım mı onun adını hiç kimseye söylemem. Onun kimliğinden bir parçayı başkasına teslim etmek gibi bu bana. Gizli kapaklılığı sever oldum zamanla.

(Dorian Gray’in Portresi)

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- Kusursuz olsaydı onu sevmezdiniz ki zaten, sevgili hanımefendiciğim! Kadınlar bizi kusurlarımızdan ötürü severler. Yeterince kusurumuz varsa her türlü noksanlığımızı affederler, zekamızı bile.

(Dorian Gray’in Portresi)





- Kadınlar ilk kocalarından nefret ettikleri için yeniden evlenirler. Erkeklerin yeniden evlenmeleriyse ilk karılarına taptıkları içindir. Kadınlar, bunu şanslarını denemek için yaparlar, erkeklerse şanslarını yitirmek pahasına.

(Dorian Gray’in Portresi)

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- Hepimiz bir çukurda debeleniyoruz ama bazılarımız yıldızlara bakıyor.

(Hep Bir Şeyi Unutmuş Gibi)

Damla Karakuş

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