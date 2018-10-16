taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.72865
Euro
6.6424
Altın
1228.716
Borsa
98466.42
Gram Altın
226.524

Oscar Wilde’den insan ilişkileri üzerine tespitler

İrlandalı yazar ve şair Oscar Wilde eserlerinden insan ilişkileri üzerine yaptığı tespitleri içeren 11 alıntı…

Özel İçerik | 16.10.2018 - 17:33..
  1. Haberler
  2. Kitap
Oscar Wilde’den insan ilişkileri üzerine tespitler

oscar wilde

Geç Victoria dönemi Britanya’sının en başarılı ve ünlü yazarları arasında anılan Wilde, iğneli üslubu ile dikkat çekti. Ancak sonrasında bu başarı lehine sonuçlanan bir davadan dolayı büyük bir düşüş yaşadı. Elbette ondan geriye sevilen eserleri kaldı.

Wilde, 164 yıl önce bugün dünyaya geldi. Onu, eserlerinden seçkilediğimiz, insan ilişkileri üzerine alıntılarla anıyoruz…

Oscar Wilde'den alıntılar

- İnsanoğlu kendini aşırı ciddiye alıyor. Dünyanın işlediği ilk günah budur.

(Dorian Gray’in Portresi)

*

- Evlilik için doğru zemin karşılıklı yanlış anlamalardır.

(Mutlu Prens Bütün Masallar Bütün Öyküler)

*

- Kendimizi suçladığımızda başka hiç kimsenin bizi suçlamaya hakkı olmaz.

(Dorian Gray’in Portresi)

*

- Asla evlenme, Dorian . Erkekler yoruldukları için , kadınlar ise meraktan evlenirler; ikisi de hayal kırıklığına uğrar.

(Dorian Gray’in Portresi)

Oscar Wilde'den alıntılar

- Âşık olmanın en kötü yanı seni aşksız bırakmasıdır.

(Dorian Gray’in Portresi)

*

- Bir düşüncenin değeri o düşünceyi dile getiren kişinin içtenliği ile ölçülmez. Aslında adam ne kadar içtenliksizse düşüncenin o kadar zekice olması olasılığı yüksektir.

(Dorian Gray’in Portresi)

*

- Ruhu insanın en soylu varlığıdır; soylulukla kullanmamız için bize Tanrı’nın armağanıdır, insan ruhundan daha değerli hiçbir şey yoktur ve hiçbir dünya malı onunla kıyaslanamaz.

(Mutlu Prens Bütün Masallar Bütün Öyküler)

Oscar Wilde'den alıntılar

- Ben birisinden çok fazla hoşlandım mı onun adını hiç kimseye söylemem. Onun kimliğinden bir parçayı başkasına teslim etmek gibi bu bana. Gizli kapaklılığı sever oldum zamanla.

(Dorian Gray’in Portresi)

*

- Kusursuz olsaydı onu sevmezdiniz ki zaten, sevgili hanımefendiciğim! Kadınlar bizi kusurlarımızdan ötürü severler. Yeterince kusurumuz varsa her türlü noksanlığımızı affederler, zekamızı bile.

(Dorian Gray’in Portresi)

Oscar Wilde'den alıntılar

- Kadınlar ilk kocalarından nefret ettikleri için yeniden evlenirler. Erkeklerin yeniden evlenmeleriyse ilk karılarına taptıkları içindir. Kadınlar, bunu şanslarını denemek için yaparlar, erkeklerse şanslarını yitirmek pahasına.

(Dorian Gray’in Portresi)

*

- Hepimiz bir çukurda debeleniyoruz ama bazılarımız yıldızlara bakıyor.

(Hep Bir Şeyi Unutmuş Gibi)

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başkan Erdoğan'dan erken emeklilik açıklaması

Başkan Erdoğan'dan erken emeklilik açıklaması

1525
TBMM yakınında polis traktöre ateş açarak durdurdu

TBMM yakınında polis traktöre ateş açarak durdurdu

111
Cemal Kaşıkçı olayı netleşiyor

Cemal Kaşıkçı olayı netleşiyor

40
Eren Erdem'in cezaevi istekleri

Eren Erdem'in cezaevi istekleri

237
Başkan Erdoğan: Af teklifiyle ilgili talimat verdim

Başkan Erdoğan: Af teklifiyle ilgili talimat verdim

231
Suudi Kaşıkçı cinayetinde kanıta ulaşıldı

Suudi Kaşıkçı cinayetinde kanıta ulaşıldı

119
Cemal Kaşıkçı soruşturmasındaki senaryolar

Cemal Kaşıkçı soruşturmasındaki senaryolar

79
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM