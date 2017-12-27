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Oscar Wilde’nin yazdığı tek romanı: Dorian Gray’in Portresi

Oscar Wilde, Dorian Gray'in Portresi adlı romanında kendi dünyasının değerlerini yansıtmıştır.

Haber Merkezi | 27.12.2017 - 12:31..
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Oscar Wilde’nin yazdığı tek romanı: Dorian Gray’in Portresi

Tam adı, O’Flahertie Wills Wilde olan Oscar Wilde, 19. yüzyıl dünya edebiyatının gördüğü belki de en sıra dışı yazardı. Hem edebiyat anlayışıyla hem de özel hayatıyla…

Wilde 1854'te İrlanda’nın Dublin kentinde entelektüel bir ailede dünyaya geldi. İspanyol yönetmen Brian Gilbert tarafından 1997'de yazarın hayatı  "Wilde" adıyla sinemaya uyarlanmıştır.

Annesi dönemin tanınan şairlerindendi, babası ise ünlü saygın bir göz doktoruydu. Anne, babasının aydın kişilikte olmaları, Wilde’yi daha sonraki zamanlarda edebiyata meyilli kılmıştır. Victorya çağının baskıcı, otoriter politikasına rağmen yazmaya devam eden Wilde üzerinde tartışmalar günümüzde bile devam etmektedir.

Toplum, Wilde'nin eserlerinden çok onun giyim tarzını ve özel hayatını konuşuyordu. Wilde’nin kadınsı kıyafetler giymesi toplumca yadırganmıştır. Ünlü yazar bütün bu eleştirilere kulağını tıkamış, hayatını istediği gibi yaşamıştır. Cinsel kimliği nedeniyle toplumu “ahlaksızlaştırdığı” gerekçesiyle 2 yıl hapis cezasıyla cezalandırıldı. (o dönem böyle bir yasa vardı)

Oscar Wilde’nin yazdığı tek romanı: Dorian Gray’in Portresi

ESTETİK SANAT ANLAYIŞI AKIMI

Aristokrat ailede büyümesine rağmen, edebiyatın ve sanatın halka dönük olmasını savunmuştur. Hayatı boyunca özgürlük fikriyle yaşayan Wilde, Estetik Sanat Anlayışı Akımı çerçevesinde eserlerini yazmıştır. Yazmaya şiirle başlayan Wilde, 1878’de “Revenna” adlı şiirini yayımlamıştır.

Newdigate Ödülü’ne bu şiiriyle değer görülen usta kalem, edebiyata böylece ilk adımını atmıştır. Oscar Wilde, 46 yaşına oyun ve şiir olmak üzere pek çok eser sığdırdı.

Oscar Wilde’nin yazdığı tek romanı: Dorian Gray’in Portresi

Oscar Wilde'nin hayatını konu edinen filmde Wilde'ye ünlü aktör Stephan Fry hayat verdi.

Vera veya Nihilistler (1880), Padova Düşesi (1883), Lady Windermere’nin Yelpazesi (1892), Ehemmiyetsiz Bir Kadın (1893), Salome (1893), İdeal Bir Koca (1895), Ciddi Olmanın Önemi (1895), Kutsal Metres (1894), Mutlu Prens (1888), Bir Floransa Trajedisi (1894), Ravenna (1878) Reading Zindanı Baladı (1898) gibi eserleri kaleme alan yazar, Londra’da bir otel odasında yoksulluk içinde hayatını kaybettiğinde takvimler 30 Kasım 1900’ü gösteriyordu.

Oscar Wilde’nin yazdığı tek romanı: Dorian Gray’in Portresi

Ünlü edebiyatçı Oscar Wilde

Türkiye’nin önde gelen yayınevlerinden İthaki Yayınları dünyanın önemli klasiklerini yeniden basarak okuyucularına sundu. Dorian Gray’in Portresi romanın da baskısı yapılarak kitapseverlerle tanıştı. Yeni baskısı elime geçen romanı büyük keyifle okudum.

OSCAR WİLDE'NİN YAZDIĞI TEK ROMAN

Oscar Wilde’nin yazdığı tek roman olan Dorian Gray’in Portresi 1890’da yayımlanmıştır. Roman okuyucularla buluştuğunda oldukça yankı uyandırmıştır. Kitap, övgü almakla beraber eleştirilerin de odağında olmuştur. Yazarın felsefi bir dille kaleme aldığı roman, Wilde’nin en çok okunan ve bilinen eseridir.

Oscar Wilde’nin yazdığı tek romanı: Dorian Gray’in Portresi

"Wilde" filminin tanıtım afişi

Romanın ana iskeletini oluşturan ise Basil Hallward adlı ressamın daha sonra tanıştığı ve büyük hayranlık beslediği Dorian Gray adlı gencin portresini yapmasıyla gelişecek olan olayların ilk halkası da böylece başlamıştır. Dorian Gray’in çok yakışıklı olması çevresinde herkes tarafından büyük ilgi odağı olmuştur.

İrlandalı büyük yazar, düşünür James Joyce, "İnsanlar, Dorian Gray'in Portesi'ni okuduklarında kendi günahlarını görüyor. Ancak kitapta Dorian Gray'in günahının ne olduğunu kimse bilmiyor. Bu günahı, yalnızca işleyenler fark ediyor."

PORTREYLE BAŞLAYAN DOSTLUK

Basil ve Gray arasında başlayan büyük dostluğu bu porte oluşturmuştur. Arkadaşının yaptığı portreyi evinin en güzel yerine asan Gray’ın bütün uğraşı ve hayat kaynağı kendi portresi olmuştur.

Oscar Wilde’nin yazdığı tek romanı: Dorian Gray’in Portresi

Portreden sonra Gray’ın dünyasında değişmeler başlamış, farklı bir kişiliğe bürünmüştür. Özellikle dostu Basil’in kendisine tavsiye ettiği kitapları okuyan Gray, hayata artık farklı bir bakış açısıyla bakmış, sorduğu derinlikli sorularla var olma mücadelesin arayışı içinde olmuştur.

PORTEDE YAŞLANAN DORİAN GRAY

Dorian Gray her gün portrenin karşısına geçip uzun uzun seyre dalar, Tanrı’ya dua ederdi. Bu duanın temelini oluşturan ise, portedeki adamın yaşlanması, ama kendisinin ise hep genç kalacağıydı. Oscar Wilde’nin müthiş hayal gücüyle bütünleşen usta tasvirlerle romanı bir solukta okuyacaksınız. Gray’ın bundan sonra yaşayacağı olaylar yumağı ise, kitabın farklı bir seyir almasına neden olacaktır.

Dorian Gray’in portresi önemli bir edebi metin olmanın yanında, felsefi ve psikolojik ögeler sarmalında yazılan Wilde’nin birikimin ölümsüz ürünüdür.

Ezgi Altun'un kusursuz çevirisiyle...

Yazar: Oscar Wilde

Yayınevi: İthaki Yayınları

Çeviren: Ezgi Altun

Türü: Roman

İlk baskı yılı: 2016

Syf: 216

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