Oscar Wilde’nin Hikâyeler ve Masallar kitabı

Viktorya Çağı’nın (Büyük Britanya İmparatorluğu'nun en uzun tahta kalan ve uyguladığı baskıcı yönetimle anılır) en önemli yazarlarından biri olarak kabul görülen Oscar Wilde, 16 Ekim 1854’te İrlanda’nın Dublin kentinde hayata merhaba dedi. Annesi Jane Francesca Elgee, çevresinde saygı uyandıran bir gazeteciydi. Annesinin edebiyat ve yazarlıkla arasının iyi olması, Oscar Wilde için bir avantaj teşkil ediyordu. Wilde'nin hayatı 1997'de yönetmen Brian Gilbert tarafından beyaz perdeye taşındı. Biyografi ve dram türünde olan filmde, ünlü yazarın, edebi yönünü ve özel hayatında yaşadığı çalkantıları bütün yönleriyle görmek mümkün.

AİLEDEN GELEN EDEBİYAT SEVGİSİ

Dönemin sanatsal ve entelektüel tartışmalarına adanmış bir edebiyat salonu kurarak sanatçıları etrafında toplayan anne Wilde, böylece çocuklarına sanat, kültür ve edebiyata dair bir bilgi aşılamış, incelik ve zekâ kıvraklığına karşı hayranlık kazandırmıştır. Okumaya düşkün, zeki bir çocuk olan Oscar’ın evlerinde sürekli aydın kişiler, sanatçılar ve uluslararası ün sahibi doktorlar girip çıkar ve dadılara emanet edilmeyen bu çocukların konuklarla yiyip içmelerine izin verilir. Böylece entelektüel ve nükteden sohbetlere değer vermeleri sağlanır ve tüm bunlar genç Oscar Wilde’nin üzerinde uzun vadeli çok derin etkiler yapar.

VİKTORYA ARİSTOKRASİNİ ELEŞTİRDİ

Oscar Wilde, çok seçkin kurumlarda eğitin görür. 11 yaşında, Yunan ve Roma klasiklerine büyük bir hayranlıkla bağlandığı Portora Kraliyet Okulu’na kaydolur. Wilde, yaratıcı yazın çalışmalarındaki ilk sürekli girişimlerine de Oxford yıllarında başlar. Mezuniyet yılı 1878’de “Ravenna” başlıklı uzun şiiri, Oxford öğrencileri tarafından kaleme alınan en iyi İngilizce nazım kompozisyonuna verilen Newdigate Ödülü’ne layık görülür. Arsitokrasi sınıfına mensup olan Wilde, ekonomik eşitsizliği eserlerinde eleştirir. “Ciddi Olmanın Önemi” adlı son oyunu Viktorya aristokrasisi sınıfına tepki olarak yazılmış bir hicivdir.

Özel hayatıyla çok tartışılan Oscar Wilde

BİREYCİLİK VE SOSYAL ADALET

Wilde, bireyciliğe giden yolun sosyal eşitlikten geçtiğini düşünür ve bu alanda çalışmalarını yoğunlaştırır. Bir dava sonucunda kendisinin hapishaneyle tanışmasına sebep olur. Wilde, 25 Mayıs 18952'te hüküm giyer ve iki yıl hapse mahkûm olur. Özellikle Dorian Gray’in Portresi onun başyapıtı özelliğindedir. Birçok dile çevrilen bu kitap, Wilde'nin adıyla adeta özdeşleşmiştir.

NORMLARA KARŞI SERT DURUŞ SERGİLEDİ

Oscar Wilde, aforizma ve özdeyişlerinde her zaman var olana aykırı bir görüş sunar. Tüm hayatıyla, giyimiyle, yaşayış tarzıyla, yazılarıyla, tavırlarıyla, çocuksu enerjisiyle normlara karşı çıkan duruşu kendi trajik sonunu hazırlar ve 30 Kasım 1900’de, 46 yaşında hapishanede çektiği acılar nedeniyle genç yaşında hayat veda eder. Gerisinde dünya edebiyatına armağan ettiği oyunları, hikâyeleri, masalları, şiirleri, romanları kalır.

HİKÂYELER VE MASALLAR

Oscar Wilde, 19. yüzyıl dünyasının önde gelen yazarlarındandır. Eserlerinde etkisinde kaldığı olayları alegorik bir biçimde dile getirilmesi onun başat özelliğidir. Hikâyeler ve Masallar kitabında da bu özellikler belirgindir. Bilhassa çocuklar için kaleme aldığı ve hemen hemen herkesin adını ezbere bildiği Mutlu Prens kitabının içinde barındırdığı masallar, hikâyeler bütünü çocuk edebiyatının vazgeçilmez eseridir. Ünlü yazar, bu kitabında da okuyuculara kendi dünyasından öyküler sunarken, masallarla da zenginleştiriyor.

Oscar Wilde mahkemede savunma yaparken (filmden)

Kitapta, Bülbül İle Gül, Vefalı Dost, Bencil Dev, Balıkçı ve Ruhu, Genç Kral, Yıldız Çocuk, Lord Arthur Savile’nin Suçu, Canterville Hortlağı, Sırrı Olmayan Sfenks, Model Milyoner, Sanatçı, İyilik Yapan, Mürit, Usta, Hüküm Sarayı, Bilgelik Hocası, Mutlu Prens yer alıyor.

HER YAŞTAN OKURA HİTAP EDİYOR

Hikâyeler ve Masallar her yaş gruptan okura hitap etmesiyle ön planda. Çoğu okur, kitabın ismine bakıp bunun çocuklar için yazıldığını yanılgısına düşseler de, kitabı okuduğunuzda bunun pek de öyle geçerli bir sav olmadığını göreceksiniz. Oscar Wilde’nin geniş hayal gücü ve sezgisi usta kalemiyle buluşunca ortaya nefis bir kitap çıkmış.

Doğu Batı Yayınları’ndan Gülperi Sert ve ekibinin harika çevirisiyle...

SYF: 230

YAYINEVİ: DOĞU BATI YAYINLARI

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