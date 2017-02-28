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Oscar'a katılacak Suriyeli'ye ABD'ye seyahat engeli

Oscar'a aday "Beyaz Baretliler" kısa belgeselinin sinematografı Suriyeli Halid Hatip'in ABD'ye giriş izni iptal edildi.

28.02.2017 - 17:11
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HG

Pazar günü yapılan Oscar töreni için İstanbul'dan Los Angeles'a gitmek isteyen 21 yaşındaki Hatip, Twitter hesabından yaptığı açıklamada üç gün havalimanında kaldıktan sonra ABD vizesi olmasına rağmen seyahat etmesine izin verilmediğini ve pasaportunun kabul edilmediğini söyledi.

Oscar'a katılacak Suriyeli'ye ABD'ye seyahat engeli

SON DAKİKA KARARI

Associated Press ajansının haberine göre ise Hatip'in seyahati ABD İç Güvenlik Bakanlığının son dakika kararı ile engellendi.

"GİDEMEDİĞİM İÇİN ÜZÜLMEDİM"

"The White Helmets" kısa belgeselinin kameramanı Suriyeli Hatib, Oscar ödül törenine gidemediği için üzülmediğini belirterek "Davet üzerine Amerika'ya gitmek için vize aldım. Pasaportumun bu uçuşa uygun olmadığını söyleyip geri çevirdiler" dedi.

BEYAZ BARETLİLER

Kısa belgesel dalında Oscar ödülü alan filmde iç savaş mağduru Suriyelileri kurtarmak için hayatlarını tehlikeye atan beyaz baretliler anlatılıyor.

Dünyanın bu belgeseli izlemesini ve uluslararası arenada bombardımanların durması için çaba gösterilmesini isteyen Hatib; "Suriye'de trajedi her geçen gün artıyor. Bu belgeselin Oscar alması her ne kadar bizi gururlandırsa da asıl mesele dikkatleri Suriye'ye çekmesi. Türkiye, Suriye meselesinde en çok çaba gösteren ülke. Beyaz Baretliler Türkiye'de eğitim aldı ve kendi gönüllülerine Türkiye'den aldıkları tecrübeleri aktardı ve bu şekilde çok daha güçlü bir çalışma yapmayı başarabildik." dedi.

Oscar'a katılacak Suriyeli'ye ABD'ye seyahat engeli

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