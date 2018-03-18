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Oscar'da taciz skandalı

Oscar Ödülleri'nin başkanı John Bailey hakkında 3 ayrı cinsel taciz suçlamasıyla soruşturma açıldı.

Haber Merkezi | 18.03.2018 - 08:56..
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Hollywood'da bitmek bilmeyen cinsel taciz, kadın ve çocuk istismarlarına bir yenisi daha eklendi.

OSCAR BAŞKANI'NA TACİZ SUÇLAMASI

Akademi Ödülleri'nin başına geçtiğimiz Ağustos ayında getirilen John Bailey hakkında da 3 ayrı cinsel taciz suçundan soruşturma başlatıldı.

Oscar'da taciz skandalı

TACİZLERE TEPKİLİ GÖRÜNÜYORDU

Yapımcı Harvey Weinstein ile başlayan skandallar dünya çapında dikkat çekerken Oscar Ödülleri olarak da bilinen Akademi Ödülleri kurumunun çiçeği burnunda başkanı Bailey, Weinstein'i akademiden kovmuştu. Ancak görülen o ki kendisi de bir tacizci çıktı.

YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLLÜ BAŞKAN

"American Society of Cinematographers"tan ‘’Yaşam Boyu Başarı’’ ödülünü 2015'te alan 75 yaşındaki Bailey, skandallara karşı başlatılan MeeTo ve Time’s Up hareketlerine destek veriyordu.

Oscar'da taciz skandalı

İSTİFASI İSTENİYOR

Henüz hiçbir açıklama yapmayan Bailey’nin istifa etmesi durumunda önümüzdeki Temmuz’da yapılacak seçimlere kadar Akademi başkanlığını ikinci başkan Lois Burwell yürütecek.

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