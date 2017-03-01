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Oscar'daki yanlış anonsun sorumlusu belli oldu

Oscar törenindeki skandalın tweet atmakla meşgul olan organizasyon yetkilisi Brian Cullinan olduğu açıklandı.

01.03.2017 - 12:12
  1. Haberler
  2. Magazin

Oscar töreninde yaşanan tarihi skandalda En iyi Film Ödülü için 'Moonlight' yerine yanlışlıkla 'La La Land' filminin anons edilmesinin yankıları sürüyor.

YANLIŞ ZARF SKANDALI SORUMLUSU ORTAYA ÇIKTI

ABD'de 89. Oscar Ödül Töreni'ndeki yanlış zarf skandalının sorumlusunun 83 yıldır törenlerdeki oylama sürecini yöneten uluslararası denetim, danışmanlık ve vergi hizmetleri firması PricewaterhouseCoopers (PwC) çalışanı Brian Cullinan olduğu açıkladı.

Oscar'daki yanlış anonsun sorumlusu belli oldu

Zarf skandalının sorumlusu Brian Cullinan

HATAYI TAKİP ETMEDİLER

PwC yaptığı açıklamada "Cullinan yanlışlıkla En İyi Film Ödülü zarfı yerine En İyi Kadın Oyuncu yedek zarfını, Faye Dunaway ile Warren Beatty'e verdi. Hata yapıldıktan sonra Cullinan veya partneri yeterince hızlı olarak hatayı düzeltme protokolünü takip etmedi." denildi.

TWİTTER'DAN PAYLAŞIM YAPIYORDU

ABD basını Cullinan'ın törendeki karışıklıktan birkaç dakika önce Twitter hesabından paylaşım yapmakla meşgul olduğunu duyurdu.

Oscar'daki yanlış anonsun sorumlusu belli oldu

Cullinan, En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını alan La La Land filminin oyuncusu Emma Stone'un sahne arkası fotoğrafını Twitter'dan paylaşmıştı.

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