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Oslo'da daire fiyatları el yakıyor

Norveç'in başkenti Oslo'da 79 metrekarelik bir evin fiyatı 950 bin liraya ulaştı.

12.02.2017 - 12:47
  1. Haberler
  2. Emlak

Oslo merkezde banyosu ve mutfağı içinde 79 metrekare tek oda bir daire 2.175 milyon Norveç kronuna (950 bin TL) satılıyor.

Oslo'da daire fiyatları el yakıyor

Ülke genelinde son bir yıl içerisinde konut fiyatlarında ortalama yüzde 13’lük artış kaydedilirken, Oslo’da bu artış yüzde 23 seviyelerine ulaştı.

METREKARE FİYATI ARTTI

Oslo’nun en pahalı semti Frogner’de konut fiyatlarının metrekaresi ortalama 87 bin Norveç Kronu civarında (37 bin TL) olurken, rekor kıran bir dairenin metrekare fiyatı 114 bin Norveç Kronu (12.800 TL) oldu.

Oslo'da daire fiyatları el yakıyor

ARTIŞ NEDENİ AÇIKLANDI

Konut fiyatlarının artmasının nedenleri arasında, 2000’li yılların başından bu yana petrol endüstrisinde çalışmak için yurtdışından çok kişinin gelmesi, ihtiyaca cevap verecek sayıda konut inşa edilmemesi, iş piyasasında kalifiye eleman sıkıntısı yaşanması nedeniyle ücretlerdeki artış ve düşük faizin rol oynadığı belirtiliyor.

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