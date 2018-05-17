Osman Gökçek, Demirtaş'ın adaylığına tepki gösterdi

Beyaz Tv'de Ferda Yıldırım'ın sunduğu ‘Sürmanşet' programına canlı yayın konuğu olan Beyaz Tv Genel Yayın Koordinatör Osman Gökçek gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

"BU EŞİTLİK Mİ?"

Gökçek, Selahattin Demirtaş'ın cumhurbaşkanı adayı olduğu için serbest kalmayanlara yüklenerek; "Selahattin Demirtaş neden tutuklandı? Önce bunu bir sormak lazım. Kobani olaylarında insanları sokağa davet edip şiddete teşvik etti. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili sözler söyledi onun heykelini dikmekten bahsedecek kadar terbiyesizce laflar kullandı. Şimdi ben bakıyorum bu ülkeyi seven ve bu ülkenin Cumhurbaşkanlığı adayı olduğunu söyleyen insanlar diyorlar ki; ‘Selahattin Demirtaş serbest bırakılsın. Çıksın eşit bir şekilde yarışsın' Demirtaş şu an içeride. Ama dışarıda olanlar var. Gidin o zaman Cemil Bayık sizin adayınız olsun. Murat Karayılan gelsin sizin adayınız olsun. Bu ülkede PKK'nın terör örgütü olduğunu kabul etmeyen Yasin Börü'nün ölmesine neden olan kişiye diyorlar ki ‘Çıksın eşit şartlarda yarışsın' diyorlar. Böyle eşitlik mi olur? Buna nasıl eşitlik diyebiliriz.

Osman Gökçek: Kanıma dokunuyor VİDEO



"TERÖRİST BAŞI APO DA ÇIKACAK MI?"

O zaman Abdullah Öcalan 100 bin imza toplarsa o da mı dışarı çıkacak? O da mı insanların içinde gezecek Cumhurbaşkanı adayıyım diye dolaşacak? Böyle bir şey olabilir mi? O zaman getir Cemil Bayık'ı, getir Murat Karayılan'ı, getir bu teröristleri onlar da aday olsun. Onlar da dışarı da gezsin.

"KANIMA DOKUNUYOR"

Benim kanıma dokunuyor şahsen. Ve bunu söyleyenlerden birinin ülkücü camia içinde yer almış Meral Akşener'in söylemesi daha da çok ağrımıza gidiyor."