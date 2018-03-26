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Osman Hamdi Bey'in ünlü tabloları

Ressam, müzeci arkeolog ve devlet adamı olan Osman Hamdi Bey'in öne çıkan önemli tabloları.

Özel Haber | 26.03.2018 - 10:34..
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Osman Hamdi Bey'in ünlü tabloları

Osman Hamdi Bey dinilince Kamplubağa Terbiyecisi adlı tablosu aklımıza gelir. Bunun dışında ünlü ressamın başka tabloları da sanatseverlerin ilgisini çekiyor. Aralık 1842'de İstanbul'da doğan Hamdi Bey, geniş enetektüel bilgi birikimi ve yaratıcılığıyla kültür sanat hayatımızda önemli yere sahiptir.

KADIKÖY'ÜN İLK BELEDİYE BAŞKANI OLDU

Avrupa ve Amerika'daki pek çok üniversitede fahri doktora unvanı verilen Osman Hamdi Bey, birçok ödüle değer görüldü. Kadıköy'ün ilk Belediye Başkanı oldu.

Fransa'ya hukuk eğitimi için gitti. Burada dönemin ünlü sanatçılarından resim dersleri alan Osman Hamdi, eserlerini bir bir vermeye başladı.

Osman Hamdi Bey'in ünlü tabloları

Eğitiminin ardından yurda dönen ünlü sanatçı, sarayda çeşitli görevlerde bulundu. Önemli Osmanlı münevverlerinin başında gelen Hamdi Bey, 20. yüzyılın son demlerinde kültür ve sanat alanında batılılaşma yönünde hamleler yaptı.

24 Şubat 1910'da İstanbul'da yaşama veda eden Osman Hamdi Bey'in önemli tablolarından oluşan seçkiyi sunuyoruz...

Osman Hamdi Bey'in ünlü tabloları

Leylak Toplayan Kız (1881)

Osman Hamdi Bey'in ünlü tabloları

Gezintide Kadınlar (1887)

Osman Hamdi Bey'in ünlü tabloları

Kaplumbağa Terbiyecisi (1906)

Osman Hamdi Bey'in ünlü tabloları

Cami Önünde Arzuhalci

Osman Hamdi Bey'in ünlü tabloları

İstanbul Hanımefendisi (1881)

Osman Hamdi Bey'in ünlü tabloları

Kahve Ocağı (1879)

Osman Hamdi Bey'in ünlü tabloları

Şehzade Türbesinde Derviş (1908)

Osman Hamdi Bey'in ünlü tabloları

Cami Kapısı Önünde Konuşan Hocalar

Osman Hamdi Bey'in ünlü tabloları

Ab-ı Hayat Çeşmesi (1904)

Osman Hamdi Bey'in ünlü tabloları

Kur’an Okuyan Kız (1880)

Osman Hamdi Bey'in ünlü tabloları

Kitap okuyan genç (1878)

Osman Hamdi Bey'in ünlü tabloları

Haremde (1880)

Osman Hamdi Bey'in ünlü tabloları

Huzur (1904)

Ergül Tosun

[email protected]

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