Osman Hamdi Bey'in ünlü tabloları

Osman Hamdi Bey dinilince Kamplubağa Terbiyecisi adlı tablosu aklımıza gelir. Bunun dışında ünlü ressamın başka tabloları da sanatseverlerin ilgisini çekiyor. Aralık 1842'de İstanbul'da doğan Hamdi Bey, geniş enetektüel bilgi birikimi ve yaratıcılığıyla kültür sanat hayatımızda önemli yere sahiptir.

KADIKÖY'ÜN İLK BELEDİYE BAŞKANI OLDU

Avrupa ve Amerika'daki pek çok üniversitede fahri doktora unvanı verilen Osman Hamdi Bey, birçok ödüle değer görüldü. Kadıköy'ün ilk Belediye Başkanı oldu.

Fransa'ya hukuk eğitimi için gitti. Burada dönemin ünlü sanatçılarından resim dersleri alan Osman Hamdi, eserlerini bir bir vermeye başladı.

Eğitiminin ardından yurda dönen ünlü sanatçı, sarayda çeşitli görevlerde bulundu. Önemli Osmanlı münevverlerinin başında gelen Hamdi Bey, 20. yüzyılın son demlerinde kültür ve sanat alanında batılılaşma yönünde hamleler yaptı.

24 Şubat 1910'da İstanbul'da yaşama veda eden Osman Hamdi Bey'in önemli tablolarından oluşan seçkiyi sunuyoruz...

Leylak Toplayan Kız (1881)

Gezintide Kadınlar (1887)

Kaplumbağa Terbiyecisi (1906)

Cami Önünde Arzuhalci

İstanbul Hanımefendisi (1881)

Kahve Ocağı (1879)

Şehzade Türbesinde Derviş (1908)

Cami Kapısı Önünde Konuşan Hocalar

Ab-ı Hayat Çeşmesi (1904)

Kur’an Okuyan Kız (1880)

Kitap okuyan genç (1878)

Haremde (1880)

Huzur (1904)

Ergül Tosun

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