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Osman Karagöz çocuğunun ismini nüfusa yanlış yazdırdı

Oğlu Batı'nın ismini doğar doğmaz koluna dövme yaptıran Osman Karagöz, çocuğuna yanlışlıkla kendi ismini verdi.

09.05.2017 - 15:02
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2015 yılında oyuncu Osman Karagöz ile evlenen Pucca adıyla tanınan Selin Pınar Işık anne oldu.

Batı ismini verecekleri çocuklarıyla birlikte bugün nüfus müdürlüğüne giden çift, bebeklerinin ismini yanlış yazdırdı. Memurun "İsmini yazar mısın?" diye uzattığı kağıda baba Osman Karagöz kendi ismini yazanca çocuğun ismi Osman Karagöz oldu. Çift, ismi değiştirmek için mahkemeye başvuracak.

Pucca olayı Instagram hesbaından şöyle anlattı;

Az once Batı'nin kimligini cikartmak icin beyoglu nufus mudurlugune geldik. Ana-baba buyuk heyecan icindeydik. Ayy aman yanlislikla Batu yazmasinlar ehuehu falanlar. Sonra memur arkadas, Osi'ye 'ismini yazar misin' dedi. Osi safi da kendi ismi zannetmis. Osman Karagoz yazmis. Adam bir daha sordu, Osman Karagoz mu diye 'evet' dedi. Bir daha sordu, bi de sinirlendi 'evet' diye tekrar etti. Ve sonuc, cocugun adi 'Osman Karagoz' oldu!!!! :(((((((( degistiremiyorlarmis bi de. Kaldi oyle.. once memur saka yapiyor zannettim ama yok! bi de 'geri tusuna bassana!' diye memura bagiriyor.. Mahkemeye basvurmamiz lazimmis. Hayir, koluna kocaman Batı diye dovme de yaptirdin be adam! Sen bu anne ve babayla naapcan bilmiyorum Batı. Merak etme ismini degisircez. İnsallah yani. Bi sorun daha cikmazsa :(

Osman Karagöz çocuğunun ismini nüfusa yanlış yazdırdı

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