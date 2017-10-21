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Osman Kavala hakkındaki suçlamalar belli oldu

Kanlı darbe girişimine ve teröre destek olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Osman Kavala'ya PKK'nın siyasi kanadından destek geldi.

21.10.2017 - 09:53
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Osman Kavala hakkındaki suçlamalar belli oldu

Gaziantep'te düzenlenen toplantıda Almanlarla bir araya gelen Osman Kavala, İstanbul'a döndüğünde gözaltına alındı.

AVRUPA'NIN OSMAN KAVALA İTİRAFI

Gözaltı kararına Fransa ve Hollanda gibi bazı Avrupa ülkelerinden anında tepki geldi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün Osman Kavala'nın birçok Avrupa ülkesiyle sürekli bağlantısı olduğunu ifade etmesi, adeta itiraf niteliği taşıyordu.

Osman Kavala hakkındaki suçlamalar belli oldu

TERÖRÜN FİNANSÖRÜ

Türkiye'nin Soros'u olarak nitelendirilen Osman Kavala hakkındaki suçlamalar da ortaya çıktı.

15 Temmuz'da FETÖ'nün kanlı darbe girişimini ve terör örgütü PKK'ya destek sağladığı iddia edilen Kavala'nın bağlantıları araştırılıyor.

HDP'DEN ANINDA AÇIKLAMA

Evinde ve iş yerindeki birçok belgeye el konulan Osman Kavala'ya Türkiye'de ilk olarak PKK'nın siyasi kanadı HDP sahip çıktı.

Partinin Ermeni asıllı milletvekili Garo Paylan, "Osman Kavala ömrü boyunca bu memleket yaşanılır olsun diye uğraştı. Osman Kavala'yı serbest bırakın!" ifadelerini kullandı.

KAVALA'NIN ERMENİ GECESİ

Osman Kavala, 2015 yılında Ermeni yazar ve şairler için bir gecenin organizasyonunu yapmıştı. Kavala, Ermeni kültür mirasına sahip çıkmanın önemli olduğunu ifade etmişti.

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