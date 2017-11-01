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Osman Kavala'yı tutuklatan nedenler açıklandı

Yasal hükümeti yıkmaya çalışan Mehmet Osman Kavala'nın tutuklanmasına neden olan tüm detaylar ortaya çıktı.

01.11.2017 - 23:05
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Osman Kavala'yı tutuklatan nedenler açıklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 17-25 Aralık kumpası ve 15 Temmuz'da kalkıştığı darbe girişimiyle ilişkisi, Gezi Parkı olaylarının ise yöneticisi olduğu suçlarıyla tutuklanan Mehmet Osman Kavala hakkındaki suçlamaların detayları belli oldu.

Osman Kavala'yı tutuklatan nedenler açıklandı

GEZİ'NİN YÖNETİCİSİ VE ORGANİZATÖRÜ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilen tutuklama istemli sevk yazısında, Kavala'nın, ''Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye'' yönelik bir ayaklanma olan ve terör örgütleri FETÖ/PDY, PKK/KCK, DHKP/C ve MLKP'nin aktif olarak katıldığı ve destek verdiği, kamuoyunda "Gezi olayları" diye bilinen eylemlerin yöneticisi ve organizatörü olduğu iddia edildi.

Sevk yazısında, Kavala'nın, 15 Temmuz 2016'da Türkiye'de gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişimiyle ilgili 15-16 Temmuz'da Büyükada Splendid Otel'de yapılan toplantıya katıldığı ve darbenin organizatörlerinden olduğu belirtilen Hanry Jak Barkey ile yabancı uyruklu kişi ve kişilerle olağanın ötesinde yoğun irtibat kurarak darbe teşebbüsüne katılmak suretiyle anayasal düzeni cebir, şiddet yöntemleri ile değiştirmek suçunu işlediğine dair bulgu ve delillere ulaşıldığı kaydedildi.

Osman Kavala'yı tutuklatan nedenler açıklandı

YASAL HÜKÜMETİ DÜŞÜRMEK VE DÜZENİ DEĞİŞTİRMEYE TEŞEBBÜS

Şüpheli Kavala'nın "cebir şiddet kullanarak yasal meşru hükümeti düşürmek yahut iş göremez hale getirmek" suçu ile "cebir şiddet kullanarak anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs etmek" suçlarını işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunduğu aktarılan sevk yazısında, "Mevcuden gönderilen şüpheli Mehmet Osman Kavala'ya atılı suçların niteliği, mevcut delil durumu, delillerin toplanma aşamasında olması ve şüphelinin delillere etki etme ihtimali ve kaçma şüphesinin bulunması hususları dikkate alınarak Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 100. maddesi uyarınca tutuklanmasına karar verilmesi kamu adına talep olunur." denildi.

Osman Kavala, nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından tutuklanmıştı.

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