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Osman Pamukoğlu'nun Türk ordusuna güveni tam

Televizyon programlarında bazı yorumcuların endişeli açıklamalar yaptığını ifade eden Pamukoğlu, Türk ordusunun disipliniyle Afrin'i bitireceğini söyledi.

Haber Merkezi | 05.02.2018 - 07:12..
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü YPG'ye karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bir açıklama da Osman Pamukoğlu'dan geldi.

Görevde olduğu dönemde terör örgütü PKK'ya karşı birçok operasyona katılan Pamukoğlu, Afrin konusunda Türk ordusuna güvenin tam olduğunu ifade etti.

"TÜRK ORDUSUNUN DİSİPLİN KÜLTÜRÜ AFRİN'İ BİTİRECEK"

Ulusal Kanal'ın canlı yayın konuğu olan Pamukoğlu, "Savaşa silahlardan önce ruhu götüreceksiniz. Afrin işi biter. Türk ordusunun geleneksel, disiplin kültürü bunu bitirecek. Ben konuşmalardan bir endişe görüyorum. Buna gerek yok." diye konuştu.

Osman Pamukoğlu'nun Türk ordusuna güveni tam

Osman Pamukoğlu'nun Türk ordusuna güveni tam

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