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Osman Yıldırım: Devlet isterse bildiklerimi anlatırım

Hakkında yakalama kararı bulunan Osman Yıldırım Türkiye'ye gelerek, "Darbe girişiminden rahatsız oldum" dedi.

03.11.2017 - 03:09
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Osman Yıldırım: Devlet isterse bildiklerimi anlatırım

FETÖ'cü Zekeriya Öz'ün 'Osmanım' diye hitap ettiği, Danıştay 2. Daire üyesi Mustafa Yücel Özbilgin'in yaşamını yitirdiği saldırıda verdiği ifadelerle Danıştay davasının Ergenekon davasıyla birleşmesinde etkili olan Osman Yıldırım Türkiye'ye geldi.

Osman Yıldırım: Devlet isterse bildiklerimi anlatırım

"DEVLET İSTESİN BİLDİKLERİMİ ANLATIRIM"

Sabah'a konuşan Yıldırım, SEGBİS sistemi ile Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ne bağlandı. Osman Yıldırım Ergenekon davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde verdiği ifadelere katıldığını ve Yargıtay'ın bozma kararına katılmadığını söyledi.

Mahkeme de, hakkında yakalama kararı çıkmasının ardından kendi isteğiyle ifade veren Yıldırım hakkındaki yakalama kararını düşürdü.

Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından, hakkında yakalama kararı çıkmasına rağmen kendi isteğiyle Türkiye'ye dönüş yaptığını belirterek "Paris Başkonsolosluğu'ndan 21 Mayıs 2017'de geçici pasaport alıp uçakla dönüş yaptım. 15 Temmuz darbe girişiminden rahatsız oldum. Devletin istemesi halinde tüm bildiklerimi anlatacağım" dedi.

Osman Yıldırım'ın, 2016'da Bulgaristan'a geçtiği ve sınırı kaçak yollarla geçtiği gerekçesiyle Bulgaristan'da 3 ay hapis yattığı öğrenildi. Yıldırım, Bulgaristan'da cezaevinden çıktıktan sonra Fransa'ya geçmiş ve bir yıl kadar Paris'te yaşamıştı. Osman Yıldırım, Ergenekon davasının temelini oluşturan Danıştay saldırısında sanık, tanık ve gizli tanık olarak ifade vermişti.

Osman Yıldırım: Devlet isterse bildiklerimi anlatırım

YARGITAY ERGENEKON KARARINI BOZMUŞTU

Ergenekon davasının temyiz incelemesini yapan Yargıtay 16. Ceza Dairesi, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını, usulden ve esastan bozarak, yerel mahkemenin "Ergenekon Terör Örgütü" kabulünde isabet görmedi. 16. Ceza Dairesi Başkanı Eyüp Yeşil örgütün, kim tarafından ne zaman kurulduğunun, suçlarının, hiyerarşik yapısının ortaya konulmaması, liderinin belli olmaması gibi nedenlerle yerel mahkemenin kabulünde isabet bulunmadığına karar verdiklerini açıkladı.

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