Osmaneli’nde otogar binası Mayıs ayında hizmete girecek

Osmaneli Belediye Yeni Otogar Binası’ndaki çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Münür Şahin, yetkililerden bilgi alarak, otogarın mayıs ayı içerisinde bitirmeyi hedeflediklerini belirtti.

"2018 MAYIS SONU AÇILACAK"

Şahin, "Osmaneli için güzel bir otogar binası yapıyoruz. Osmaneli mimarisinde yapmakta olduğumuz otogar binası bittiğinde halkımızın ihtiyaçlarını karşılayacak yazıhanelerde açılmış olacak. Otogar binamızı 2018 mayıs ayı sonu veya haziran ayı başında hizmete açmış olacağız. Osmaneli Minibüsçüler Kooperatifi, Osmaneli Taşıyıcılar Kooperatifi, nakliyeciler, otobüsçüler, tır işletmecileri, taksi durağı, tır ve kamyon parkı bu alanda yer alacak.Şehir içinde kamyon ve tır park edemeyecek. Otogarımızın bulunduğu aynı alana yapmakta olduğumuz Hal binası, benzin istasyonu, kantar ile birlikte Osmaneli trafik yoğunluğunu şehir dışına çıkarmış olacak. Hal binamızı da 2018 Temmuz ayı başında hizmete almış olacağız. Turizm acısından da önemli olan bu alan Osmaneli için bir prestij projesi de olacak" dedi.