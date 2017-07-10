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Osmangazi Köprüsü'nde intihar girişimi

Geçen yıl Temmuz ayından itibaren trafiğe açılan Osmangazi Köprüsü'ne çıkan bir kişi, vücudunu bıçakla keserek denize atladı.

10.07.2017 - 13:39
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Sabah saatlerinde Osmangazi Köprüsü'nde meydana gelen olayda, köprüde gişelerden geçtikten sonra İstanbul yönüne giden otomobilini durduran ve adının 27 yaşındaki Sefa Akpınar olduğu belirtilen bir kişi, bıçakla vücudunu kesip, bıçağı karnına sapladı.

VÜCUDUNU KESEREK DENİZE ATLADI

Bir sürücü köprüde korkulukların yanında duran Akpınar'ı görerek aracını durdurdu. Sürücünün müdahale etmek istediği sırada Sefa Akpınar korkulukların üzerinden denize atladı.

Osmangazi Köprüsü'nde intihar girişimi

SİNİR KRİZİ GEÇİREN YAKINI DA ATLAMAK İSTEDİ

Köprüdeki görevlilerin haber vermesi üzerine Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi denizde arama çalışmalarına başladı. Yetkililerin haber vermesi üzerine Sefa Akpınar'ın yakınları da olay yerine geldi. Bu sırada kriz geçiren bir yakını korkuluklara doğru koşarak atlamak istedi.

Osmangazi Köprüsü'nde intihar girişimi

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Görevliler ve yakınları müdahalede bulunarak atlamak isteyen kişiye engel oldu. Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi köprünün altında arama çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Osmangazi Köprüsü'nde intihar girişimi

Osmangazi Köprüsü'nde intihar girişimi

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