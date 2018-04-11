Osmangazi Üniversitesi Rektörü istifa etti

Teröristlerin sisli havalardan faydalanarak hain tuzaklar kurması üzerine Mehmetçik için yerli ve milli kamera üretildi.

Fransa'nın Nantes kentinde gerçekleştirilen havaalanı eylemleri devam ediyor. Polis müdahalelerinin de gerçekleştirildiği eylemde bir gösterici molotof atmaya çalışırken kendini yaktı

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, birlikte rol aldıkları reklamdan kazandıkları 1 milyon lirayla Kaz Dağları’nda arsa alıyor.

Hatay'ın Hassa ilçesinde bulunan bir markete yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangın, dükkan sahibi ve esnaf tarafından söndürüldü.

1 Yiğit Bulut'un dolar yorumu Türkiye'nin finansal bir saldırı altında olduğunu ifade eden Yiğit Bulut, dolar kurunun yükselmesi nedeniyle faizlerin artırılamayacağını söyledi.

2 Deniz Baykal, Erdoğan'ı Afrin için tebrik etti Deniz Baykal'ı hastanede ziyaret eden Cumhurbaşkanı, harekatla ilgili bilgi verdi. Baykal da operasyondan memnun olduğunu dile getirdi.

3 Suudi Arabistan PKK'ya yardım gönderdi Türkiye'de kanlı saldırılar düzenleyen örgüte Amerika ve Avrupa'dan sonra Suudiler de açıktan destek olmaya başladı.

4 Trump 72 saat dedi, Suriye hava sahası trafiği durdu Rus hükümetinin sivil hava yolu şirketleriyle irtibata geçtiği ortaya çıktı. Rus basını, sivil uçakların Suriye hava sahasını kullanmamaları yönünde uyarıldığını duyurdu.

5 Dev filo Akdeniz'e ilerliyor ABD, İngiltere, Fransa ve İsrail'in Suriye'ye yönelik harekat planları netleşirken, ABD'nin dev gemileri 5 ve 6'ıncı filolar Akdeniz'e doğru yola koyuldu.

6 Sezgin Tanrıkulu terörle ilişkilendirilmekten şikayetçi Terörist cenazesinde gözyaşı döken Sezgin Tanrıkulu, parti tabanının da bu tartışmalara katılmasından rahatsız olduğunu ifade etti.