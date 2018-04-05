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Osmangazi Üniversitesi'ndeki olayda FETÖ iddiaları

Osmangazi Üniversitesi Rektörü, 4 meslektaşını öldüren Volkan B.'nin çalışma arkadaşlarını FETÖ üyesi olmakla suçladığını belirtti.

Haber Merkezi | 05.04.2018 - 15:58..
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Osmangazi Üniversitesi'ndeki olayda FETÖ iddiaları

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde Öğretim Görevlisi Volkan B. fakülte binasının 3. katında Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, araştırma görevlisi Yasir Armağan ile öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Serdar Çağlak'ı silahla öldürdü, 3 kişiyi yaraladı.

BAŞKALARINI FETÖ'DEN SUÇLUYORDU

Olayla ilgili konuşan Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen ise saldırgan hakkında, "FETÖ'den ihraç edilmedi. Başkalarını FETÖ'den suçladı. Kendisi de görevdeydi ama soruşturması da devam ediyordu. Hedefinde de muhtemelen Dekan vardı. Dekan Bey'in makamına girmiş." diye konuştu.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde silahlı saldırı VİDEO

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