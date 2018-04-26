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Osmaniye 256'ncı şehidini uğurladı

Fırat Kalkanı Harekatı sırasında görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit düşen Uzman Çavuş İdris Özer, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

DHA | 26.04.2018 - 14:54..
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı Harekâtı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Halep kentine bağlı Mera kasabasında, görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Uzman Çavuş İdris Özer'in (46) cenazesi, Osmaniye Devlet Hastanesi'nin morgundan alınarak, ilk olarak helallik alınması için merkeze bağlı Akyar köyündeki baba evine götürüldü.

Osmaniye 256'ncı şehidini uğurladı

TABUTU GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunu gören babası Dede Özer, annesi Nazire, eşi Meryem, çocukları Batuhan, İrem ve Ahmet Eymen Özer, kardeşleri ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Evli ve üç çocuk babası şehit Özer'in cenazesi, alınan helalliğin ardından törenin yapıldığı köy meydanına götürüldü.

Osmaniye 256'ncı şehidini uğurladı

Törene, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Belediye Başkanı Kadir Kara, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, Garnizon Komutanı Topçu Albay Ahmet Serdar Gül, askeri ve mülki erkan, şehidin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, götürüldüğü köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Osmaniye 256'ncı şehidini uğurladı

OSMANİYE 256'NCI ŞEHİDİNİ TOPRAĞA VERDİ

Türkiye Harp Malulü, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şube Başkanı Durmuş Öksüz, Şehit Uzman Çavuş İdris Özer'in Osmaniye'nin 256'ncı şehidi olduğunu söyledi.

Osmaniye 256'ncı şehidini uğurladı



Osmaniye 256'ncı şehidini uğurladı



Osmaniye 256'ncı şehidini uğurladı



Osmaniye 256'ncı şehidini uğurladı



Osmaniye 256'ncı şehidini uğurladı

Osmaniye 256'ncı şehidini uğurladı



Osmaniye 256'ncı şehidini uğurladı

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