Osmaniye TSO başkanı ve yardımcısına silahlı saldırı: 16 gözaltı

Osmaniye'de 3 Temmuz'da TSO binasına gelen S.K. tarafından yapılan silah saldırıda MHP 26. Dönem Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy'un ağabeyi TSO Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy yaşamını yitirmiş, Başkan Devrim Murat Aksoy yaralanmıştı.
Kaçan zanlı ve olayla ilgisi olduğu şüphesiyle 15 kişi gözaltına alınmıştı.
16 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
TSO binasındaki silahlı saldırıyla ilgili Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, zanlılarla bağlantılı olma ihtimaliyle 1 kişiyi daha gözaltına aldı.