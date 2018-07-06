Osmaniye TSO başkanı ve yardımcısına silahlı saldırı: 16 gözaltı

Ünlüler tematik liseler için bir araya geldi

Bu kez erkek muhabir kadınların tacizine uğradı

1 Mukaddes Emanetler emin ellerde Hazreti Muhammed başta olmak üzere, daha önceki peygamberlere, halifelere ve sahabelere ait eşyaların yer aldığı Mukaddes Emanetler 501 yıldır büyük bir özenle Topkapı Sarayı'nda muhafaza ediliyor.

2 AB'nin Türkiye'ye vize şartı Rum medyasında Avrupa Birliği, vizesiz seyahatler için Türkiye'ye "Kıbrıs'ı tanıma" şartı getirdi. Bu şartın yerine geleceğine Rumlar bile inanmadı...

3 Dünya yok olmak üzereyken: Çünkü Biz Karıncayız Hayatta bildiği ve bilmediği şeyler arasında sıkışan Henry’nin, dünyayı kurtarmak için son 144 gününe tanıklık etmeye hazır mısınız?

4 Şizandra meyvesinin mucizevi faydaları Prof. Dr. Erdem Yeşilada son zamanlarda cilde faydaları ile konuşulan şizandra meyvesini anlattı.

5 Muğla'da 'alaca sansar' görüntülendi Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, nesli tehlike altında olan alaca sansar görüldü.

6 Yeşilçam filmleri İstanbullularla buluşuyor Topkapı İBB Kültür Parkı Amfi Tiyatro'daki gösterimler, 5 Temmuz-2 Eylül 2018 arasında her hafta cuma, cumartesi ve pazar günleri yapılacak.