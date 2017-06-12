Osmaniye'de 10 milyon liralık vurgun: 9 kişi gözaltında

Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü binasına 11 Mayıs'ta arka penceresini levye ve benzeri aletlerle kırarak giren hırsızlar, çelik kasada bulunan farklı firmalara ait, yaklaşık 10 milyon lira değerindeki 44 senet, 27 çek, 900 lira nakit para, 2 adet diz üstü bilgisayar, televizyon ve kamera kayıt cihazı çaldı.

6 ADRESE OPERASYON

İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, elde edilen bilgiler doğrultusunda Hatay'ın Dörtyol ve Erzin ilçeleri ile Gaziantep'te toplam 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

HEPSİ GÖZALTINA ALINDI

Ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, oksijen tüpü, bar saati, oksijen tüpü hortumu, levye, manivela, pense, makas, voltmetre, lehim makinesi, spiral makinesi ve tornavida ele geçirilirken, M.Ç. (22), D.Ç. (36), M.K. (39), R. N. (41), A.K. (37), İ. B. (31), S. K. (47), S. Ç. (61) ve Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru A. A. (41) gözaltına alındı.

Jandarma tarafından sorgulanan şüphelilerden S.K., serbest bırakılırken 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.















