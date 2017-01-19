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Osmaniye'de 103 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Osmaniye'de polis ekipleri E-90 Otoyolu Kadirli gişeleri ve yakınındaki dinlenme tesisi girişinde araçlar üzerinde uygulama başlattı.

19.01.2017 - 14:27
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27 VS 039 plakalı akaryakıt tankeri, 80 GG 239 plakalı TIR ve 80 FM 717 plakalı kasa kamyoneti durduran polis, sürücülerin şüpheli hareketleri üzerine araçları detaylı arama yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğü bahçesine götürdü.

103 BİN 950 PAKET SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan incelemelerde akaryakıt tankerinde 46 bin paket, TIR'da 47 bin 870 paket ve kamyonetten ise 10 bin 80 paket olmak üzere toplam 103 bin 950 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Osmaniye'de 103 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Suriye, Van ve Şanlıurfa'dan temin edilen ve piyasa değeri toplam 624 bin lira olan kaçak sigaraların Adana, Mersin ve Osmaniye'ye götürülerek piyasaya sürüleceği belirlendi.

Araç sürücüleri 28 yaşındaki Mehmet Beşir O., 40 yaşındaki Selim T. ve 31 yaşındaki Bekir K. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Osmaniye'de 103 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Osmaniye'de 103 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Osmaniye'de 103 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Osmaniye'de 103 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Osmaniye'de 103 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

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