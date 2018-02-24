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Osmaniye'de 150 dükkanın bulunduğu çarşıda yangın

Kadirli ilçesinde çoğunluk ahşap olan 150 dükkanın bulunduğu çarşıda yangın çıktı.

DHA | 24.02.2018 - 23:44..
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Pazar Mahallesi'ndeki eski pazar yerindeki çarşıda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın hızla büyüdü.

Çok sayıda iş yerine sıçrayan alevlere, Osmaniye ve çevre belediyelerin itfaiyeleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Osmaniye'de 150 dükkanın bulunduğu çarşıda yangın

25 DÜKKAN HASAR GÖRDÜ

Yangının duyulmasıyla birlikte olay yerine gelen birçok işletmeci de insan zinciri oluşturarak mallarını alevlerin arasından kurtarmaya çalıştı.

Bu sırada dumandan etkilenen 3 kişi fenalaştı. Sağlık ekipleri dumandan etkilenenlere müdahale ederken çevrede de güvenlik önlemleri alındı.

25 dükkanın kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan ve İlçe Emniyet Müdürü İrfan Uzay da çarşıda incelemelerde bulunurken, hasar tespit çalışmarı ise sürüyor.

Osmaniye'de 150 dükkanın bulunduğu çarşıda yangın

Osmaniye'de 150 dükkanın bulunduğu çarşıda yangın

Osmaniye'de 150 dükkanın bulunduğu çarşıda yangın

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